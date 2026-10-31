Tennis-Star Grabher stürmt ins Brasilien-Finale

Julia Grabher (30) darf in Brasilien vom nächsten Titel träumen. Die Österreicherin ließ im Halbfinale des WTA-125-Turniers in Curitiba der Argentinierin Julia Riera (WTA-140.) keine Chance und setzte sich mit 6:3, 6:3 durch. Damit steht die Vorarlbergerin bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison in einem Finale.
Grabher übernahm im ersten Satz früh die Kontrolle. Mit einem Break zum 4:2 verschaffte sie sich den entscheidenden Vorsprung und brachte den Durchgang anschließend sicher über die Bühne.
Auch im zweiten Satz erwischte die 30-Jährige den besseren Start. Gleich zweimal nahm sie ihrer Gegnerin den Aufschlag ab. Riera gelang zwar zwischenzeitlich ein Rebreak, Grabher zog jedoch auf 5:2 davon.
Als die Österreicherin bei eigenem Aufschlag zum Matchgewinn servierte, schlug die Argentinierin noch einmal zurück und verkürzte auf 3:5. Grabher behielt allerdings die Nerven und machte mit einem Break zu Null den Finaleinzug perfekt.
Im Endspiel trifft die Vorarlbergerin entweder auf die erst 16-jährige Brasilianerin Nauhany Vitoria Leme da Silva (WTA-609.) oder die Französin Alice Tubello (WTA-207.).