i Lilli Tagger greift nach dem Titel. IMAGO/NurPhoto WTA-Turnier in Guangzhou Dieser TV-Sender zeigt das Finale mit Lilli Tagger Lilli Tagger greift nach ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour. Im Finale wartet die Britin Harriet Dart. Von Sport Heute 01.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lilli Tagger greift im chinesischen Guangzhou nach ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour!

Die Osttirolerin fegt in 52 Minuten über die Spanierin Kaitlin Quevedo hinweg und zieht in ihr insgesamt drittes Finale auf der WTA-Tour ein. Im Vorjahr zog sie ebenfalls im chinesischen Jiujiang ins Finale ein, damals verlor sie gegen Anna Blinkowa in zwei Sätzen.

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Im Juli dieses Jahres konnte sie in Prag ihren ersten Titel auf der WTA-Tour holen. Sie schlug im Finale die Ukrainerin Darija Snihur souverän in zwei Sätzen. Jetzt will sie sich auch in Guangzhou die Krone aufsetzen.

Im Finale , welches um 9:30 Uhr startet, trifft die Nummer 53 der Weltrangliste, Tagger, auf die auf Rang 115 geführte Britin Harriet Dart. Zu sehen ist das Ganze, wie schon die gesamte Woche, auf Sky Sport Austria 2. Kommentiert wird das Endspiel von Moderator Philipp Lautischer und Tennis-Experte Günter Bresnik.