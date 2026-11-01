i Lilli Tagger spielte in Guangzhou groß auf. IMAGO/NurPhoto Pleite in China Tagger gibt zweiten Karriere-Titel aus der Hand Lilli Tagger stand in Guangzhou knapp vor ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour. Am Ende unterlag sie der Britin Harriet Dart in drei Sätzen. Von Sport Heute 01.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lilli Tagger verlor das Endspiel im chinesischen Guangzhou gegen Harriet Dart in drei Sätzen mit 6:4, 3:6 und 4:6. Gegen ihre britische Kontrahentin erwischte das österreichische Tennisjuwel mit dem Gewinn des ersten Satzes einen Traumstart, musste dann aber die nächsten zwei Durchgänge abgeben.

Zuvor spielte Tagger bereits einmal gegen Dart – da hatte die 18-Jährige das bessere Ende für sich. Im Finale des ITF-100-Turniers in Fudschaira besiegte die Österreicherin die Britin.

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Für Tagger war es in Guangzhou das dritte Endspiel ihrer noch jungen Karriere. Ihren bisher enzigen Turniersieg konnte sie im Sommer beim WTA-250-Turnier in Prag feiern.

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Tagger mit Traumstart

Gegen die Nummer 83 der Damen-Tenniswelt erwischte Tagger den perfekten Start und nahm der Britin prompt das erste Aufschlagspiel ab. Tagger agierte zunächst wesentlich druckvoller von der Grundlinie. Dart fand erst nach einigen Minuten in die Partie und holte sich das Rebreak zum 4:4. Doch die Österreicherin hatte die passende Antwort parat und nahm Dart direkt wieder den Aufschlag ab und gewann den ersten Durchgang mit 6:4.

In Folge schlichen sich in Taggers Spiel leichte Fehler ein, ließ die Aufschlagsleistung nach, fand auf der Gegenseite die Britin immer besser in die Partie. Am Ende setzte sich die Britin nach drei Sätzen durch, verwertete ihren dritten Matchball zum ersten Sieg auf der WTA-Tour..