i Carlos Alcaraz Reuters Finalsieg über De Minaur Carlos Alcaraz triumphiert in der Wiener Stadthalle Tennis-Superstar Carlos Alcaraz gewinnt das Finale in der Wiener Stadthalle gegen Alex di Minaur 6:1, 6:4 und krönt sich zum Turniersieger. Von Sport Heute 01.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Carlos Alcaraz darf sich zum ersten Mal Wien-Sieger nennen! Bei seinem zweiten Antreten eroberte der Spanier am Sonntag vor 9.800 Fans in der Stadthalle gegen den Australier Alex de Minaur den Finalsieg: 6:1, 6:4.

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Alcaraz fühlte sich in seiner Favoritenrolle von Anfang an pudelwohl und dominierte vor allem den ersten Satz, den er nach nur etwas mehr als einer halben Stunde zumachte und damit den Grundstein für einen ungefährdeten Finalsieg legte. De Minaur stemmte sich noch einmal dagegen, die Nummer 10 der Welt bot der Nummer 3 im zweiten Durchgang die Stirn. Nach 1:47 Stunden verwertete Alcaraz aber seinen ersten Matchball.

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Alcaraz jubelte: "Es war eine großartige Woche. Danke an die Fans für die Liebe und die Unterstützung: Diese Trohäe gehört auch euch!"

Alcaraz gewann das mit Stars gespickte Starterfeld des ATP-500er-Turniers in der österreichischen Hauptstadt und darf nach einer Woche voller Tennis-Highlights den Pokal mit nach Hause nehmen. Bereits am Donnerstag hatten die heimischen Fans in Wien Tennis-Geschichte live mitansehen dürfen, als sich Alexander Zverev zum ersten Mal in seiner Karriere zur Nummer 1 der Tenniswelt krönte. Der Deutsche schied dann im Semifinale gegen De Minaur aus.

Der Finalist gratulierte seinem überlegenen Kontrahenten Alcaraz, sagte dann: "Ich genieße es sehr, hier zu sein. Die Stadt, die Fans … danke!"

Für rot-weiß-roten Jubel sorgte das österreichische Spitzenduo Lucas Miedler und Neil Oberleitner. Im Doppel schlugen die beiden am Sonntag das US-Duo Seggerman/Tien und krönten sich damit zu Wien-Siegern.