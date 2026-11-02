Schock für Kunden! Supermarkt sperrt im November zu

Für viele Kunden in Klagenfurt heißt es bald Abschied nehmen: Ein beliebter Diskonter-Standort verschwindet noch im November aus der Stadt.
Penny sperrt seine Filiale in der Rosentaler Straße dauerhaft zu. Das hat der Mutterkonzern Rewe nun bestätigt. Gleichzeitig stehen bei einer anderen Filiale in der Landeshauptstadt Veränderungen an.
Wer bisher regelmäßig in der Rosentaler Straße eingekauft hat, muss sich künftig einen anderen Supermarkt suchen. Denn nach dem 21. November ist an diesem Standort endgültig Schluss.
Rewe-Pressesprecherin Simone Hoepke bestätigte gegenüber "5 Minuten" die bevorstehende Schließung. Einen konkreten Grund für das Aus der Klagenfurter Filiale nannte das Unternehmen allerdings nicht.
Stattdessen verweist der Diskonter auf die laufende Anpassung seines österreichweiten Filialnetzes.
"PENNY beschäftigt sich laufend mit der Weiterentwicklung und Optimierung des Filialnetzes. Neben Neueröffnungen und Umbauten gehören auch Filialschließung zur Weiterentwicklung des Filialnetzes", erklärt Hoepke gegenüber "5 Minuten".
Für die Beschäftigten des betroffenen Supermarkts gibt es zumindest eine positive Nachricht. Sie sollen durch die Schließung nicht ihren Arbeitsplatz verlieren.
Laut der Rewe-Sprecherin besteht für die Mitarbeiter die Möglichkeit, in anderen Penny-Filialen in der Umgebung weiterzuarbeiten.
Während der Standort in der Rosentaler Straße endgültig geschlossen wird, investiert Penny an anderer Stelle in Klagenfurt.
Die Filiale im Stadtteil Viktring soll Ende November auf das neue Filialkonzept des Diskonters umgestellt werden. Dafür sind entsprechende Umbauarbeiten geplant, berichtet "5 Minuten".
Lange müssen die Kunden dort nicht auf ihren Einkauf verzichten: Die Wiedereröffnung ist bereits für Donnerstag, den 3. Dezember, vorgesehen.
Damit verliert Klagenfurt zwar einen Penny-Standort, bekommt wenige Tage später aber eine modernisierte Filiale zurück.