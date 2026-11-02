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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
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Mitten in der Nacht

Alko-Crash! Autofahrer (27) kracht gegen Wohnhaus

Ein schwer alkoholisierter Autofahrer (27) ist in Kärnten von der Straße abgekommen und gegen ein Wohnhaus gekracht. Seinen Schein ist er jetzt los.
Von André Wilding
02.11.2026, 07:13
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Ein Wohnmobil gestreift, gegen ein Haus gekracht und trotzdem unverletzt geblieben! Für einen 27-Jährigen aus dem Bezirk Spittal an der Drau endete eine Autofahrt am Sonntagabend mit einem heftigen Unfall und dem Verlust seines Führerscheins.

27-Jähriger kracht gegen Wohnhaus

Der Mann war am 1. November gegen 22.30 Uhr auf der Millstätter Bundesstraße von Döbriach in Richtung Millstatt unterwegs. Im Ortsgebiet von Dellach verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet rechts von der Fahrbahn ab.

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Dabei streifte das Auto zunächst ein abgestelltes Wohnmobil, ehe es gegen ein Wohnhaus prallte. Der 27-Jährige überstand den Unfall ohne Verletzungen.

Sein Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß allerdings erheblich beschädigt. Wie hoch der Schaden am Wohnmobil und am Gebäude ausfällt, ist noch unklar.

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Alkotest bringt Führerscheinverlust

Noch direkt an der Unfallstelle führten die Polizisten einen Alkotest durch. Das Ergebnis: Der Autofahrer war schwer alkoholisiert. Die Beamten nahmen ihm daraufhin den Führerschein ab.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

wil, 02.11.2026, 07:13
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