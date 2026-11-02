i Die Polizei konnte die junge Autofahrerin rasch ausfindig machen. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Kontrolle verloren Alko-Lenkerin (20) läuft nach Unfall einfach nach Hause Eine schwer alkoholisierte Autofahrerin (20) krachte in Kärnten gegen einen Baum und flüchtete. Die Polizei spürte sie wenig später zu Hause auf. Von André Wilding 02.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für eine 20-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg endete eine nächtliche Autofahrt mit einem Unfall und einem Polizeieinsatz. Die junge Frau krachte mit ihrem Wagen gegen einen Baum, machte sich anschließend aber aus dem Staub. Weit kam sie allerdings nicht.

Polizei findet Lenkerin zu Hause

Die 20-Jährige war am Montag gegen 0.20 Uhr gemeinsam mit einem Beifahrer auf der Ettendorfer Landesstraße (L143) unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

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Ein Zeuge bemerkte den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Helfer eintrafen, war die Lenkerin allerdings nicht mehr vor Ort. Die Polizei konnte die junge Frau kurze Zeit später an ihrer Wohnadresse ausfindig machen.

Alkotest zeigt schwere Alkoholisierung

Sowohl die 20-Jährige als auch ihr Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung ins LKH Wolfsberg gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die junge Frau während der Fahrt alkoholisiert gewesen war. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte eine schwere Alkoholisierung.

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Die Polizei hat weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.