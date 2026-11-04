i Vom Infinity-Pool mit Alpenpanorama bis zum exklusiven Adults-only-Spa: Diese 23 österreichischen Hotels zählen 2026 zu den Publikumslieblingen der Wellnessgäste. Nicho de Biasio/Mountain Resort Feuerberg Leading Spa Award 2026 Das sind jetzt Österreichs beliebteste Wellnesshotels 23 heimische Wellnesshotels überzeugen im Jahr 2026 bei den Gästen. Vom Luxus-Spa bis zum Naturrefugium: Das sind die Gewinner. Von Heute Life 04.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo lässt es sich in Österreich besonders gut entspannen? Welche Hotels überzeugen mit traumhaften Spa-Landschaften, erstklassiger Kulinarik und herzlicher Gastfreundschaft? Die Antwort liefert der Leading Spa Award 2026. Gleich 23 österreichische Wellnesshotels wurden von Wellnessgästen ausgezeichnet und zählen damit zu den Publikumslieblingen der heimischen Hotellerie.

Insgesamt 64 Hotels aus sechs europäischen Ländern dürfen sich heuer über die Auszeichnung freuen. Österreich liegt mit 23 prämierten Häusern auf Platz zwei hinter Deutschland mit 27 Gewinnern. Italien stellt zehn ausgezeichnete Hotels, die Schweiz zwei. Norwegen und Bulgarien sind mit jeweils einem Haus vertreten.

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Österreichs Wellness-Fans haben entschieden

Doch was macht die beliebtesten Wellnesshotels des Landes aus? Ein Blick auf die Gewinner zeigt: Wellness ist längst mehr als ein Pool und eine Sauna. Die ausgezeichneten Häuser setzen auf ganz unterschiedliche Konzepte – von luxuriösen Rückzugsorten für Erwachsene über großzügige Familienresorts bis hin zu nachhaltigen Naturhotels.

Zu den besonderen Adressen zählt der Böglerhof – pure nature spa resort in Alpbach. Das familiengeführte Fünf-Sterne-Hotel in Tirol verbindet alpine Gastlichkeit mit einer großzügigen Wellnesswelt. Ein 30 Meter langer Badesee mit integriertem, beheiztem Infinity-Pool gehört ebenso zum Angebot wie getrennte Bereiche für Erwachsene und Familien. Auch kulinarisch setzt das Haus Akzente: Das Gourmetrestaurant Fuggerstube ist mit drei Gault-Millau-Hauben ausgezeichnet.

Wer hingegen Ruhe ohne Kindertrubel sucht, findet im Bio-Wellnesshotel Holzleiten auf dem Mieminger Plateau eine passende Alternative. Das Tiroler Adults-only-Haus empfängt Gäste ab 14 Jahren und setzt auf die Verbindung von Bio-Philosophie, Nachhaltigkeit und alpiner Erholung. Ein großzügiger Spa-Bereich mit Saunen und ganzjährig beheiztem Außenpool ergänzt das Konzept.

So sauniert man richtig i ?

Wellness mit XXL-Faktor

Wem eine große Wasser- und Saunawelt besonders wichtig ist, könnte im oberösterreichischen Hotel Guglwald fündig werden. Das Vier-Sterne-Superior-Haus im Mühlviertel verbindet seine ruhige Lage am Böhmerwald mit einem umfangreichen Wellnessangebot. Rund 4.200 Quadratmeter Spa-Fläche mit verschiedenen Saunen, Innen- und Außenpools sowie Naturbadeteich stehen Gästen zur Verfügung. Auch Adults-only-Bereiche gehören zum Angebot.

Ein außergewöhnliches Naturerlebnis verspricht das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe in Kärnten. Auf 1.769 Metern Seehöhe verbindet das Resort alpine Urlaubskulisse mit einer rund 4.500 Quadratmeter großen Wellness- und Badewelt. Ein 25 Meter langer Infinity-Pool mit Panoramablick und ein eigener See-Spa direkt am Almsee machen das Haus zu einer besonderen Adresse für Berg- und Wasserliebhaber. Auch Familien kommen mit Kidsclub und Family Spa auf ihre Kosten.

Die 23 österreichischen Publikumslieblinge im Überblick

Die Gewinner verteilen sich auf mehrere Bundesländer. Besonders stark vertreten ist Tirol mit zahlreichen Häusern im Zillertal, in Alpbach, Seefeld und der Ötztaler Region. Auch Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg, die Steiermark, Kärnten und das Burgenland sind auf der Liste vertreten.

Gäste entscheiden: Das steckt hinter dem Award

Anders als bei einer klassischen Hotelklassifizierung basiert der Leading Spa Award auf den Stimmen und Bewertungen von Wellnessgästen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die Ausstattung und Qualität der Spa-Angebote, sondern auch Kulinarik, Ambiente, persönliche Betreuung und Gastfreundschaft.