i In Deutschland zahlt man vergleichsweise weniger für den Wellness-Urlaub als in Deutschland (Symbolbild). iStock Deutschland-Vergleich 1.200 € teurer – Österreicher zahlen mehr für Wellness Wer ein Wellnesswochenende plant, zahlt in Österreich mehr als in Deutschland. Im Schnitt kostet der Kurzurlaub hierzulande 28 Euro mehr. Von Österreich Heute 04.11.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wochenende im Wellnesshotel soll Erholung bringen, kann aber ordentlich ins Geld gehen. Wer dabei auf den Preis schaut, kommt in Deutschland günstiger weg als in Österreich. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Branchenportals wellness-hotel.info, für die 537 Wellnesshotels in beiden Ländern verglichen wurden.

Für zwei Nächte im Doppelzimmer mit mindestens Halbpension zahlen zwei Personen in Österreich durchschnittlich 705 Euro. In Deutschland sind es 677 Euro. Das macht einen Unterschied von 28 Euro.

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Preise steigen in beiden Ländern

Günstiger wird der Wellnessurlaub allerdings weder in Österreich noch in Deutschland. Gegenüber dem Vorjahr sind die Durchschnittspreise hierzulande um vier Prozent gestiegen. In Deutschland fiel der Anstieg mit 7,5 Prozent sogar noch deutlicher aus.

Damit nähern sich die Preise der beiden Länder an. Im Vorjahr lag der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland noch bei 50 Euro.

Enorme Unterschiede bei 5-Sterne-Hotels

Besonders deutlich wird die Preisspanne bei den 5-Sterne-Wellnesshotels. In Österreich kosten zwei Nächte zwischen 678 und 1.860 Euro. Das teuerste Angebot ist damit fast dreimal so teuer wie das günstigste.

Auch in Deutschland gibt es große Unterschiede: Dort reicht die Preisspanne von 463 bis 1.572 Euro. Zwischen dem günstigsten und teuersten Angebot liegen 1.109 Euro.

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Burgenland ist Österreichs teuerstes Bundesland

Innerhalb Österreichs ist das Burgenland mit durchschnittlich 767 Euro am teuersten. Knapp dahinter liegt Vorarlberg mit 766 Euro. Am günstigsten ist ein Wellnesswochenende in Kärnten. Dort zahlen Paare im Schnitt 571 Euro.

Für die Studie wurden die Preise von 298 Wellnesshotels in Österreich und 239 Betrieben in Deutschland direkt auf den jeweiligen Hotel-Websites erhoben. Verglichen wurden Wochenendangebote von Freitag bis Sonntag im Oktober 2026 für zwei Personen im günstigsten verfügbaren Doppelzimmer mit mindestens Halbpension.