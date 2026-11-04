i Stau eyewave, istock (Symbolbild) Konzerte und Großevents Stau-Alarm! Auf diesen Straßen wird es jetzt eng Konzerte in Wien, Handball in Graz und eine Messe in Ried sorgen für volle Straßen. Der ARBÖ warnt vor Staus und langer Parkplatzsuche. Von Österreich Heute 04.11.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf unseren Autobahnen dürfte es am kommenden Wochenende meist ruhig bleiben. ABER: Mehrere Großveranstaltungen drohen in einigen Städten ein Verkehrschaos auszulösen. Besonders am Samstag müssen Lenker mit Verzögerungen rechnen. Der ARBÖ verrät, wo es eng wird und wie Du dem Stau entkommen kannst.

Graz schon am Mittwoch: Am 4. November könnte es in der steirischen Hauptstadt ungemütlich werden. Österreichs Handball-Nationalteam startet um 18 Uhr im Raiffeisen Sportpark gegen die Türkei in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2028. Erwartet werden bis zu 3.000 Fans.

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Die Anreise fällt teilweise mitten in den Grazer Abendverkehr. Besonders auf der Schönaugasse, der Hüttenbrennergasse, dem Schönaugürtel und den Zufahrten zur Halle drohen Verzögerungen. Wichtig für Autofahrer: Direkt beim Raiffeisen Sportpark gibt es keine Parkplätze.

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Wien: Bis zu 13.000 Konzertfans strömen zur Stadthalle

Richtig eng könnte es am Samstag (7. November) rund um die Wiener Stadthalle werden. André Rieu tritt am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr mit seinem Johann Strauss Orchester in der Halle D auf. Gleichzeitig steht Peter Cornelius von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 20 Uhr in der Halle F auf der Bühne.

Bei hoher Auslastung könnten am Samstag rund 12.000 bis 13.000 Besucher nahezu gleichzeitig zur Stadthalle anreisen. Dazu kommt die Messe "Spiritualität & Heilen", die am Samstag und Sonntag in der Halle E stattfindet.

Die Bilder des Tages i ?

Auf diesen Wiener Straßen drohen Staus

Der ARBÖ rechnet am Samstag ab dem späten Nachmittag mit starkem Verkehr. Auch nach Konzertende gegen 22.30 Uhr könnte es erneut zu Verzögerungen kommen.

Besonders betroffen sind: Neubaugürtel

Hütteldorfer Straße

Straßen rund um das Nibelungenviertel

In Oberösterreich wird es eng

In Ried im Innkreis findet von Freitag bis Sonntag die 29. "Haus & Bau"-Messe statt. Rund 200 Aussteller präsentieren dort Angebote zu Bauen, Sanieren, Wohnen und Energie. Erwartet werden zehntausende Besucher. Vor allem am Samstag und Sonntag könnte es auf den Zufahrtsstraßen nach Ried zu Verzögerungen kommen.

Wer aus Richtung Passau, Wels oder Linz anreist, sollte laut ARBÖ die Innkreisautobahn (A8) bis zur Anschlussstelle Ried im Innkreis nutzen und anschließend der Messebeschilderung folgen.

Immerhin: Rund um das Messegelände stehen etwa 3.000 kostenlose Parkplätze bereit. Wer lieber mit der Bahn fährt, erreicht die Messe vom Bahnhof Ried in rund 15 Minuten zu Fuß. Geöffnet ist die Messe täglich von 9 bis 17 Uhr.