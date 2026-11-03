i Diese Süßigkeiten wurden in der Steiermark mit Nägeln präpariert. LPD Steiermark Ermittlungen laufen Nägel in Süßigkeiten – Spur führt wohl ins Internet Nägel und Büroklammern in Halloween-Süßigkeiten sorgen für Entsetzen. Sieben Fälle wurden in Österreich angezeigt, ein Mädchen sogar im Mund verletzt. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 12:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schock bei vielen Eltern sitzt noch immer tief: In Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark tauchten Nägel und Büroklammern in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder auf. Insgesamt wurden sieben Vorfälle angezeigt.

Besonders dramatisch war es im Bezirk Amstetten. Dort biss ein Mädchen (10) in eine Schokolade und wurde von dem spitzen Gegenstand darin im Mund verletzt. Die bisherigen Betroffenen waren zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Seitens der Polizei wurde eine Warnung an Eltern ausgesprochen. Sie sollen die Süßigkeiten ihrer Kinder kontrollieren und sich bei Verdacht an die Beamten wenden.

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"Feig und hinterhältig"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte an, dass man alles tun werde, um die Verbrechen aufzuklären. "Solche Taten sind nicht nur feig und hinterhältig, sondern auch lebensbedrohlich", wird der Ressort-Chef von den "Salzburger Nachrichten" zitiert.

Hier gibt es die ersten Fälle in Österreich. APA-Images / APA-Grafik

Inzwischen wurde bereits eine Ermittlungsgruppe im Bundeskriminalamt (BKA) aufgebaut. Der Leiter der Abteilung Ermittlungen, Organisierte und Allgemeine Kriminalität, Gerald Tatzgern, betonte, dass das BKA die Fälle "sehr, sehr ernst" nehme. Des Weiteren stehe man diesbezüglich auch mit Kriminalämtern im Ausland und Europol in Kontakt.

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Auch andere Länder betroffen

Es habe nämlich ähnliche Fälle in Ungarn, Kanada und fast allen deutschen Bundesländern gegeben. Es ist jedoch unklar, ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht. Dennoch gehen die Ermittler davon aus, dass es "eine gewisse Vernetzung gegeben haben muss" – womöglich via Social Media.

Nur so könne man sich erklären, dass es weltweit zu gleichzeitigen Vorfällen kommen konnte. Ausschließen könne man laut Tatzgern aktuell gar nichts. Man ermittle wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.