Startseite Österreich
Ein Steirer fuhr den zweithöchsten Lotto-Gewinn der Geschichte ein. (Archivbild)
Ein Steirer fuhr den zweithöchsten Lotto-Gewinn der Geschichte ein. (Archivbild)
Helmut Graf
Nächste Ziehung am Mittwoch

Doppel- und Dreifachjackpot – nun geht es um Millionen

Bei der Lottoziehung am Mittwoch winkt ein Doppeljackpot – es winken zwei Millionen Euro. Auch beim "Joker" geht es nun um eine große Summe.
Von Michael Rauhofer-Redl
02.11.2026, 11:10
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit einem Doppel- und einem Dreifachjackpot sowie zwei Sologewinnen endeten die Ziehungen am vergangenen Sonntag.

Da es erneut keinen Sechser gegeben hat, ist aus dem Lotto Jackpot der Sonntags-Ziehung nun ein Doppeljackpot geworden, bei dem es am kommenden Mittwoch um rund 2 Millionen Euro gehen wird.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Sologewinn Nummer eins gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl: Ein:e Tiorler:in war dabei mit dem zweiten von drei auf einem Normalschein angekreuzten Tipps erfolgreich und gewann rund 81.000 Euro.

Solo-Gewinn bei LottoPlus

Sologewinn Nummer zwei gab es dann bei der ersten LottoPlus Ziehung. Auch dieser Gewinn geht nach Tirol, und hier war es der erste von drei Quicktipps, der zum Erfolg geführt hat.

Bei der zweiten Ziehung ist ein Sechser ausgeblieben, wodurch die Gewinnsumme auf die 31 Fünfer aufgeteilt worden ist, die jeweils mehr als 4.300 Euro gewonnen haben. Für die beiden LottoPlus Sechser bei der nächsten Ziehung am Mittwoch warten je rund 90.000 Euro.

Joker-Dreifachjackpot am Mittwoch

Beim Joker schließlich hat es am Sonntag zum dritten Mal in Folge keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben. Somit kommt hier am Mittwoch ein Dreifachjackpot mit rund 600.000 Euro zur Ausspielung.

Auch interessant

Kein Sechser, aber zwei Joker räumen mächtig ab
Jackpot am Sonntag – es geht um 1,3 Millionen Euro
Kein Sechser – jetzt warten 1,3 Millionen Euro

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

mrr, 02.11.2026, 11:10
Mehr zum Thema
Lotto 6 aus 45 Jackpot Lotto Lottogewinn

Weiterlesen

Weitere Storys
Österreichische Lotterien Glücksspiel Tirol Gewinn Gewinnen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote