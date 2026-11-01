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Die beiden Männer gerieten aus nicht näher bekannten Gründen in Streit. Symbolbild.
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Studie zeigt Lohnunterschiede

Österreicher verdienen 6.662 Euro mehr als Ausländer

Eine neue Studie zeigt deutliche Einkommensunterschiede in Österreich. Beschäftigte mit österreichischem Pass verdienen jährlich Tausende Euro mehr.
Von Österreich Heute
01.11.2026, 18:03
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Wie viel Geld bleibt Arbeitnehmern in Österreich tatsächlich übrig? Eine neue Statistik des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zeigt deutliche Unterschiede zwischen österreichischen und ausländischen Staatsbürgern.

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Demnach lag das mittlere Nettojahreseinkommen österreichischer Beschäftigter 2024 bei 35.967 Euro. Ausländische Arbeitnehmer kamen hingegen auf 29.305 Euro. Das sind 6.662 Euro netto weniger im Jahr.

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So groß sind die Unterschiede zwischen Herkunftsgruppen

Staatsangehörigkeit                                                     Nettojahreseinkommen 2024

Österreich                                                                      35.967 €

EU vor 2004, EFTA, Großbritannien                           35.028 €

EU-Beitrittsstaaten 2004                                             29.206 €

EU-Beitrittsstaaten ab 2007                                        28.150 €

Ehemaliges Jugoslawien außerhalb der EU             29.019 €

Türkei                                                                              27.952 €

Sonstige Staaten                                                           26.267 €

Fast 8.000 Euro Unterschied im Burgenland

Besonders groß fällt die Differenz im Burgenland aus. Dort verdienten österreichische Staatsbürger im Mittel 36.320 Euro netto jährlich, ausländische Beschäftigte hingegen 28.454 Euro. Das ergibt einen Unterschied von 7.866 Euro.

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Auch in Kärnten zeigt sich eine deutliche Lücke: 35.425 Euro bei Österreichern stehen 29.000 Euro bei Ausländern gegenüber.

Die Statistik berücksichtigt ganzjährig unselbstständig Beschäftigte. Unterschiede bei Berufen, Branchen oder Arbeitszeiten werden dabei nicht herausgerechnet.

red, 01.11.2026, 18:03
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