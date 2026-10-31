i Am Sonntag geht es um mehr als eine Million Euro. Helmut Graf Möglicher Geldregen Jackpot am Sonntag – es geht um 1,3 Millionen Euro Die Bonus-Ziehung am Freitag brachte keinen Sechser, sodass es mit einem Jackpot in den November geht. Am Sonntag geht es um mindestens 1,3. Mio. €. Von Michael Rauhofer-Redl 31.10.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bonus-Ziehung am Freitag brachte keinen Sechser, sodass es mit einem Jackpot in den November geht. Bei der Ziehung am kommenden Sonntag warten auf den oder die Gewinner dabei garantierte 1,3 Millionen Euro im Sechser-Gewinntopf.

Zwei Spielteilnehmer tippten jeweils per Normalschein einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen je rund 34.700 Euro. Ein Gewinn geht nach Oberösterreich, einer auf das Konto eines win2day-Users.

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Auch diesmal wurde wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro ausgespielt, und gewonnen hat ihn ein:e Spielteilnehmer:in aus Niederösterreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Freitag bei der zweiten Ziehung einen Solo-Sechser. Er wurde via die Spieleseite win2day per Quicktipp erzielt und ist rund 84.000 Euro wert. Da es bei der ersten Ziehung keinen Sechser gab, wurde hier die Gewinnsumme auf die 31 Fünfer aufgeteilt, die jeweils rund 3.800 Euro gewannen. Für die beiden LottoPlus Sechser bei der nächsten Ziehung am Sonntag warten je rund 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker hat es am Freitag zum zweiten Mal in Folge keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben. Somit kommt hier am Sonntag ein Doppeljackpot mit rund 400.000 Euro zur Ausspielung.

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Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.