i Die Schischule Wurzeralm trauert um Skilehrer Christian R. Facebook / Video / Screenshot Große Trauer um Christian R. "Viel zu früh gegangen" – Beliebter Ski-Lehrer ist tot Große Trauer auf der Wurzeralm in Oberösterreich! Skilehrer Christian R. ist mit nur 52 Jahren plötzlich verstorben. Seine Kollegen nehmen Abschied. Von André Wilding 02.11.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Wurzeralm in Spital am Pyhrn (Oberösterreich) herrscht tiefe Trauer. Ein beliebter Skilehrer, der für viele weit mehr als nur ein Kollege war, ist völlig unerwartet aus dem Leben gerissen worden. Christian R. wurde nur 52 Jahre alt. Seine Freunde und Kollegen verabschieden sich nun mit einem berührenden Video von ihm.

Schischule nimmt emotional Abschied

Mit einem bewegenden Beitrag auf Facebook erinnert die Schischule Wurzeralm an den Verstorbenen. Darin wird deutlich, wie sehr Christian von seinen Kollegen und seinen Schülern geschätzt wurde.

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"Ein großartiger Skilehrer, ein treuer Freund und ein wunderbarer Mensch ist viel zu früh von uns gegangen", schreibt das Team. Dazu veröffentlichte die Schischule ein Video mit zahlreichen Erinnerungen an den 52-Jährigen. Zu sehen sind gemeinsame Fotos und Aufnahmen von Christian bei seiner Arbeit auf der Piste.

Besonders seine Lebensfreude, seine positive Ausstrahlung und seine Herzlichkeit bleiben seinen Wegbegleitern in Erinnerung. "Seine Skischüler und wir, sein Team, haben ihn über alles geliebt", heißt es in dem emotionalen Beitrag.

"Du fehlst uns"

Wie eng die Verbundenheit mit dem verstorbenen Skilehrer war, zeigen auch die persönlichen Abschiedsworte seiner Kollegen: "Lieber Christian, wir wedeln gedanklich weiter mit dir den Berg hinab. Du fehlst uns."

Auch im veröffentlichten Video findet die Schischule bewegende Worte für den Verlust: "Spuren im Schnee vergehen, aber die Spuren, die du in unseren Herzen hinterlassen hast, bleiben für immer."

Termin für Verabschiedung steht fest

Familie, Freunde und Wegbegleiter können sich am Donnerstag, dem 12. November 2026, von Christian verabschieden. Die Trauerfeier beginnt um 13 Uhr am Stadtfriedhof St. Martin.

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Im Anschluss wird die Urne des 52-Jährigen zu seiner letzten Ruhestätte begleitet. Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit auf der Piste werden seinen Kollegen und Schülern bleiben.