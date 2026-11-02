i Eine Betrugsmasche, durch die Menschen persönliche Daten angeben soll, macht derzeit die Runde. iStock Wie man Fake erkennt Achtung Betrugsmasche! Diese Post-SMS ist eine Falle Achtung, wenn du ein Paket erwartest! Betrüger verschicken derzeit täuschend echte SMS. Wer auf den Link klickt, könnte in die Falle tappen. Von Österreich Heute 02.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine SMS auf dem Handy, angeblich von der Österreichischen Post: Ein Paket konnte nicht zugestellt werden, weil die Hausnummer fehlt. Über einen Link soll man schnell seine Adresse aktualisieren. Doch Achtung: Hinter der Nachricht stecken Betrüger!

Die gefälschte SMS sieht auf den ersten Blick aus wie eine echte Nachricht der Post. Sogar der enthaltene Facebook-Link stimmt. Erst bei genauerem Hinsehen fällt etwas Verdächtiges auf: Die Internetadresse des Links endet auf "eu.cc". Das berichtet der ORF Kärnten.

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Betrüger wollen deine Daten

Besonders gefährlich ist die Masche für Menschen, die tatsächlich gerade auf ein Paket warten. Sie könnten die Nachricht für echt halten und auf den Link klicken.

Genau darauf setzen die Betrüger. Mit solchen Nachrichten versuchen sie, persönliche Daten zu stehlen. Dazu zählen Adressen, Telefonnummern, Bankverbindungen, Passwörter und Zahlungsinformationen.

So schützt du dich vor der Falle

Auch die Österreichische Post warnt auf ihrer Homepage vor gefälschten Nachrichten und falschen Aufgabebestätigungen. Wer eine verdächtige SMS erhält, sollte den enthaltenen Link nicht öffnen und keine persönlichen Daten eingeben. Stattdessen lässt sich der Sendungsstatus direkt über die offizielle Website der Post überprüfen.

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Die Post verweist außerdem auf die Plattform "Watchlist Internet". Dort kannst du einen verdächtigen Link überprüfen und nachsehen, ob bereits Probleme mit der Internetadresse bekannt sind.