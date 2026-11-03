i Auch in Deutschland wurden dieses Halloween präparierte Süßigkeiten verteilt. Polizeidirektion Hannover Halloween-Horror Nadeln in Süßigkeiten – Spur führt zu Gewalt-Netzwerk Spitze Gegenstände in Halloween-Zuckerl und Schokoladen. Jetzt prüfen Ermittler auch eine mögliche Verbindung zu einer gefährlichen Online-Szene. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 18:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Halloween-Horror geht weiter! Noch immer tauchen Süßigkeiten auf, in denen Nadeln oder Schrauben versteckt sind. In Niederösterreich wurde bereits ein zehnjähriges Mädchen verletzt. Das Kind hatte in eine Schokolade gebissen, in der eine Nadel steckte. Jetzt läuft eine internationale Fahndung nach den Verantwortlichen. Dabei rückt auch eine gefährliche Online-Szene ins Visier der Ermittler.

Die Bedrohung ist auch Tage nach Halloween nicht vorbei. Acht Fälle sind bisher in Österreich bekannt, mehr als 50 in Deutschland. Auch aus Ungarn wurden manipulierte Süßigkeiten gemeldet.

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Innenminister Gerhard Karner verurteilt die Taten scharf: "Wenn man Süßigkeiten oder Geschenke präpariert, ist das nicht nur feig und hinterhältig, sondern auch lebensbedrohlich. Daher werden wir alles tun, um diese Verbrechen mit allem Nachdruck aufzuklären. Ich habe das Bundeskriminalamt beauftragt, die Ermittlung national, aber auch international zu koordinieren."

Europaweit sind Ermittler vernetzt

In Österreich wurde dafür eine eigene Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Treat" eingerichtet. Die Spezialisten arbeiten mit dem deutschen Bundeskriminalamt und Europol zusammen.

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"Diese perfiden Taten erfordern entschlossenes Vorgehen. Wir bündeln unsere Kräfte über die Landesgrenzen hinweg und gehen gemeinsam mit unseren Partnern konsequent gegen die Verantwortlichen vor", sagt Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer.

Ermittler prüfen gefährliche Online-Szene

Nach "Heute"-Informationen aus Ermittlerkreisen wird auch eine mögliche Verbindung zur Online-Szene "The Com" untersucht. Dabei handelt es sich um eine lose internationale Community, in der sich vor allem junge Menschen über das Internet vernetzen.

Die Bilder des Tages i ?

In der Szene werden brutale Taten gegen Menschen und Tiere verherrlicht. Mitglieder verbreiten in sozialen Netzwerken Gewaltfantasien oder prahlen mit echten Gewalttaten.

Polizei warnt Eltern – Süßigkeiten genau prüfen

Eine Entwarnung gibt es derzeit nicht. Die Polizei ruft Eltern dazu auf, die Halloween-Beute ihrer Kinder auch jetzt noch sorgfältig zu kontrollieren.

Warnung der Polizei: "Aus gegebenem Anlass appelliert die Polizei an Eltern und Erziehungsberechtigte, gemeinsam mit ihren Kindern die in der Halloween-Nacht gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Insbesondere ist darauf zu achten, ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden."