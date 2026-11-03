Nadeln in Süßigkeiten – Spur führt zu Gewalt-Netzwerk

Der Halloween-Horror geht weiter! Noch immer tauchen Süßigkeiten auf, in denen Nadeln oder Schrauben versteckt sind. In Niederösterreich wurde bereits ein zehnjähriges Mädchen verletzt. Das Kind hatte in eine Schokolade gebissen, in der eine Nadel steckte. Jetzt läuft eine internationale Fahndung nach den Verantwortlichen. Dabei rückt auch eine gefährliche Online-Szene ins Visier der Ermittler.
Die Bedrohung ist auch Tage nach Halloween nicht vorbei. Acht Fälle sind bisher in Österreich bekannt, mehr als 50 in Deutschland. Auch aus Ungarn wurden manipulierte Süßigkeiten gemeldet.
Innenminister Gerhard Karner verurteilt die Taten scharf: "Wenn man Süßigkeiten oder Geschenke präpariert, ist das nicht nur feig und hinterhältig, sondern auch lebensbedrohlich. Daher werden wir alles tun, um diese Verbrechen mit allem Nachdruck aufzuklären. Ich habe das Bundeskriminalamt beauftragt, die Ermittlung national, aber auch international zu koordinieren."
In Österreich wurde dafür eine eigene Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Treat" eingerichtet. Die Spezialisten arbeiten mit dem deutschen Bundeskriminalamt und Europol zusammen.
"Diese perfiden Taten erfordern entschlossenes Vorgehen. Wir bündeln unsere Kräfte über die Landesgrenzen hinweg und gehen gemeinsam mit unseren Partnern konsequent gegen die Verantwortlichen vor", sagt Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer.
Nach "Heute"-Informationen aus Ermittlerkreisen wird auch eine mögliche Verbindung zur Online-Szene "The Com" untersucht. Dabei handelt es sich um eine lose internationale Community, in der sich vor allem junge Menschen über das Internet vernetzen.
In der Szene werden brutale Taten gegen Menschen und Tiere verherrlicht. Mitglieder verbreiten in sozialen Netzwerken Gewaltfantasien oder prahlen mit echten Gewalttaten.
Eine Entwarnung gibt es derzeit nicht. Die Polizei ruft Eltern dazu auf, die Halloween-Beute ihrer Kinder auch jetzt noch sorgfältig zu kontrollieren.
Warnung der Polizei: "Aus gegebenem Anlass appelliert die Polizei an Eltern und Erziehungsberechtigte, gemeinsam mit ihren Kindern die in der Halloween-Nacht gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Insbesondere ist darauf zu achten, ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden."