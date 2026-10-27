i Spektakuläre Artistik trifft auf kulinarischen Hochgenuss: Der Toni Mörwald PALAZZO begeistert ab 3. November wieder im Wiener Prater. Oliver Gold Genuss trifft auf Akrobatik Spektakuläre Dinner-Show: Tickets für Palazzo gewinnen! Artistik, Live-Musik und ein exklusives Vier-Gang-Menü: "Heute" verlost Tickets für einen unvergesslichen Abend bei Toni Mörwalds PALAZZO am 14.11. Von Johanna Gmainer 27.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein Abend, der alle Sinne verzaubert! Ab 3. November 2026 öffnet der Toni Mörwald PALAZZO wieder seine Türen im Wiener Prater. In der mittlerweile 22. Spielzeit erwartet die Gäste eine einzigartige Mischung aus spektakulärer Artistik, mitreißender Live-Musik, Comedy und kulinarischen Highlights.

Spektakuläre Show im Spiegelpalast

Die neue Show entführt das Publikum in eine schillernde Welt voller außergewöhnlicher Charaktere, überraschender Begegnungen und beeindruckender Darbietungen. Internationale Künstler begeistern mit atemberaubender Akrobatik, Jonglage und humorvollen Einlagen.

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Ob faszinierende Luftakrobatik, spektakuläre Balanceakte oder gefühlvolle Gesangseinlagen: Für Gänsehautmomente ist gesorgt. Die Live-Band Ferris Wheelers begleitet das abwechslungsreiche Programm musikalisch.

Für die besondere Atmosphäre sorgt der prachtvolle Spiegelpalast mit funkelnden Spiegeln, Hunderten Kerzen und elegant gedeckten Tischen.

Vier Gänge voller Genuss

Auch kulinarisch dürfen sich die Gäste auf ein besonderes Erlebnis freuen. Sterne- und 4-Haubenkoch Toni Mörwald hat für die neue Saison ein exklusives Vier-Gang-Menü kreiert.

Den Auftakt macht eine Paradeiser-Schalotten-Tarte Tatin mit Burrata, gefolgt von confiertem Seesaibling. Als Hauptgang wird geschmortes Schulterscherzl serviert, bevor ein Powidltascherl mit Zwetschkenröster und Nougateis den Abend süß abrundet. Alternativ steht auch ein vegetarisches Menü zur Auswahl.

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Jetzt Tickets für PALAZZO gewinnen!

"Heute" verlost insgesamt 12 Tickets für die PALAZZO Dinner-Show am Samstag, 14. November 2026, um 19 Uhr im Wiener Prater: 8 Tickets in der Kategorie Manege & 4 Tickets in der Kategorie Loge. Die Tickets beinhalten die spektakuläre Show sowie das exklusive Vier-Gang-Menü von Toni Mörwald.

Mitmachen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend voller Genuss und Entertainment erleben!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 3.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.