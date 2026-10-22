"Kanzler-Schneider" lässt zum 60er die Korken knallen

Wenn Toni Volemann feiert, darf es ruhig etwas schicker sein. Der Wiener Mode-Experte wurde 60 Jahre alt. Seinen runden Geburtstag feierte er in seinem Geschäft mit Champagner und Kuchen. Mit rund 50 geladenen Gästen ließ Volemann die Korken knallen.
Volemann gilt als "Schneider der Kanzler". Zu seinen Kunden zählen Christian Stocker sowie die Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Karl Nehammer. Auch Promis und Profi-Sportler wie Marcos Nader oder Toni Polster vertrauen auf seinen Modegeschmack.
Seit Jahrzehnten sorgt Volemann für elegante Auftritte. Der Mode-Profi führt den bekannten Herrenausstatter "Grandits" in der Wiener Alser Straße. Im Jahr 2024 übernahm er das Traditionsgeschäft nach dessen Insolvenz. Jetzt gab es für den Mode-Mann selbst einen Grund zum Feiern: seinen 60er!