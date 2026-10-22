i Toni Volemann ist in Wien als "Kanzler-Schneider" bekannt. Toni Volemann Champagner und Torte "Kanzler-Schneider" lässt zum 60er die Korken knallen Toni Volemann kleidet Promis und Spitzenpolitiker ein, jetzt stand er selbst im Rampenlicht. Der Mode-Experte feierte seinen 60er in Wien. Von Aitor Lopez de Alda 22.10.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Toni Volemann feiert, darf es ruhig etwas schicker sein. Der Wiener Mode-Experte wurde 60 Jahre alt. Seinen runden Geburtstag feierte er in seinem Geschäft mit Champagner und Kuchen. Mit rund 50 geladenen Gästen ließ Volemann die Korken knallen.

So feierte der Kanzler-Schneider

Volemann gilt als "Schneider der Kanzler". Zu seinen Kunden zählen Christian Stocker sowie die Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Karl Nehammer. Auch Promis und Profi-Sportler wie Marcos Nader oder Toni Polster vertrauen auf seinen Modegeschmack.

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Seit Jahrzehnten sorgt Volemann für elegante Auftritte. Der Mode-Profi führt den bekannten Herrenausstatter "Grandits" in der Wiener Alser Straße. Im Jahr 2024 übernahm er das Traditionsgeschäft nach dessen Insolvenz. Jetzt gab es für den Mode-Mann selbst einen Grund zum Feiern: seinen 60er!