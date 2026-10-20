i Die Israelis wurden in Wien beschimpft. imago images/SEPA.Media Anfeindungen gegen Urlauber "Zionistische Besetzer" – Israelis in Wien beschimpft Ein israelisches Touristenpaar wurde in Wien als "zionistische Besetzer" beschimpft. Es handle sich dabei um "keinen Einzelfall". Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eklat mitten in Wien-Leopoldstadt! Dort wurde ein israelisches Touristenpaar vor ihrer Airbnb-Wohnung angepöbelt und beschimpft. Ein Mann hatte vor der Tür herumgebrüllt und gegen diese gehämmert. Er soll sie als "zionistische Besetzer" bezeichnet haben.

Das Paar wandte sich daraufhin an die Vermieterin, die dann die Polizei einschaltete. Auf Anfrage der "Presse" hieß es seitens der Beamten, dass man in diesem Fall jedoch nichts tun konnte, da es sich "nur" um eine Beschimpfung und nicht um eine Bedrohung gehandelt hatte.

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Vorwürfe gegen Polizei

Das Ehepaar wiederum zeigte sich bestürzt und kritisierte die Polizei. Ihnen zufolge hätten die Beamten wütend reagiert, sagten sie zu einem israelischen Online-Medium. Der Vorfall vom Wochenende sorgte in Israel für Aufregung. Unter anderem berichtete das Online-Format des israelischen TV-Senders Channel 12 von dem Vorfall.

Über die WhatsApp-Gruppe "Israelis in Vienna" hätten die Touristen dann ein anderes Hotelzimmer in Wien erhalten, inzwischen seien die beiden wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.

Vorfälle häufen sich

Seitens der Israelitischen Kultusgemeinde Wien hieß es, dass dies "kein Einzelfall" sei. Alleine in den Sommermonaten der vergangenen zwei Jahre hätten sich die Anfeindungen gegen israelische Urlauber in der Bundeshauptstadt gehäuft. Es war von einer "Explosion" der Antisemitismusvorfälle seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober 2023 die Rede. So registrierte man im ersten Halbjahr bereits 671 antisemitische Vorfälle. Ganze drei Viertel davon stünden in direktem Zusammenhang mit Israel.

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Der israelische Botschafter in Österreich, David Roet, mahnte, dass antisemitische und antiisraelische Drohungen sowie Gewalt in Europa und Österreich nicht ignoriert werden dürfen. In den Vorfall mit dem Ehepaar war auch das israelische Konsulat in Wien involviert. Die Bundeshauptstadt gilt bei Israelis als beliebtes Reiseziel.