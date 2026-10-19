Jahrelang heimlich gefilmt: Cousin entdeckte Kamera

Es ist ein erschütternder Vertrauensbruch innerhalb der eigenen Familie: Ein 55-jähriger IT-Techniker hat in Wien seinen um 32 Jahre jüngeren Cousin über Jahre hinweg heimlich beim Duschen gefilmt. Als die Aufnahmen begannen, war der Jugendliche erst 15 Jahre alt.
Begonnen hatte alles 2018 bei einem gemeinsamen Urlaub im Fernen Osten. Dort filmte der damals 47-Jährige seinen jungen Verwandten heimlich nackt. Der Jugendliche bemerkte davon nichts.
Erst im Vorjahr flog alles auf: Der inzwischen erwachsene Cousin entdeckte eine Kamera in der Duschkabine und erstattete Anzeige. Bei den Ermittlungen tauchten weitere Videos auf, die der 55-Jährige gespeichert und immer wieder angesehen hatte.
Am Montag, 19. Oktober, musste sich der Mann vor dem Wiener Landesgericht verantworten. "Es war ein sexuelles Interesse. Ein fehlgeleitetes Gefühl", gestand er laut APA vor Gericht. Der Angeklagte wurde rechtskräftig zu 11.340 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt. Eine Diversion lehnte die Richterin ab – dafür sei "zu viel" passiert.
Zusätzlich muss der Mann seinem Cousin 1.500 Euro Schmerzengeld zahlen. Der Betroffene benötigt psychotherapeutische Hilfe, "die ich mir derzeit aber nicht leisten kann". Mit dem Geld will er einen Teil der Therapiekosten decken.