Eintritt frei! Wien wird zum Tatort – hier gibt es 33 Gratis-Krimis Mord und Spannung mit Kaffee und Kuchen: Am 22. Oktober verwandeln sich Wiens Kaffeehäuser in Krimi-Tatorte. Der Eintritt ist dabei kostenlos. Von Niklas Burger 22.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die 22. Ausgabe der Veranstaltung bietet Lesungen für alle Krimi-Fans. Stefan Burghart

Ein Mordfall zur Melange, Gänsehaut zum Kaffee: Am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, wird es in Wien wieder mörderisch spannend. Bei der 22. Wiener Kriminacht verwandeln sich mehr als 30 Kaffeehäuser und ausgewählte Veranstaltungsorte in literarische Tatorte. Bekannte Krimiautoren lesen aus ihren neuesten Werken.

Mit dabei sind unter anderem Ursula Poznanski, Beate Maly, Herbert Dutzler, Andreas Pittler, Edith Kneifl und Martina Parker. Insgesamt stehen 33 Lesungen in 14 Bezirken auf dem Programm.

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Krimi-Hopping möglich

Gerade in der Wiener Innenstadt liegen viele Veranstaltungsorte nur wenige Gehminuten auseinander. So kann man von einem Kaffeehaus zum nächsten spazieren und an einem Abend gleich mehrere Kriminalgeschichten erleben.

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Lesung mit Musik von Star-Geigerin

Ein außergewöhnliches Erlebnis verspricht die Lesung von Natasha Korsakova im Konzertcafé Schmid Hansl. Die international bekannte Geigerin und Krimiautorin verbindet um 20 Uhr ihre Kriminalgeschichte mit Livemusik.

Korsakova stand bereits auf fünf Kontinenten auf der Bühne und spielte sogar vor Papst Benedikt XVI. im Vatikan. An manchen Standorten wird eine Reservierung empfohlen. Das vollständige Programm, die teilnehmenden Autoren und weitere Informationen gibt es auf der Seite der Kriminacht.