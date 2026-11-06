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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Getty Images (Symbolbild)
Unterkunft gebucht

Frauen verwickeln Opa in Gespräch – Goldschmuck weg

Zwei unbekannte Frauen mieteten sich in Kärnten eine Unterkunft. Doch statt Urlaub zu machen, bestahlen sie den 93-jährigen Vater des Vermieters.
Von André Wilding
06.11.2026, 08:15
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Zwei bisher unbekannte Täterinnen buchten über ein Onlineportal eine Unterkunft im Bezirk Spittal an der Drau.

Bei der Ankunft am Donnerstag gegen 18:00 Uhr nahmen sie telefonisch Kontakt mit dem 62-jährigen Unterkunftgeber auf und erfuhren, dass dieser nicht vor Ort sei.

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In Gespräch verwickelt

Daraufhin drangen sie über eine nicht verschlossene Terrassentür in die Wohnung des 93-jährigen Vaters des Unterkunftgebers ein.

In der Wohnung verwickelten sie den 93-Jährigen in ein Gespräch und ließen diesen in Küche sitzen, während das Wohnhaus nach verwertbaren Sachen durchsucht wurde.

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Schmuck und Handy weg

Die beiden unbekannten Täterinnen stahlen Goldschmuck und ein Mobiltelefon, bevor sie das Wohnhaus wieder verließen und flüchteten.

Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Weitere Ermittlungen werden geführt.

wil, Akt. 06.11.2026, 08:17, 06.11.2026, 08:15
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