Frauen verwickeln Opa in Gespräch – Goldschmuck weg

Zwei bisher unbekannte Täterinnen buchten über ein Onlineportal eine Unterkunft im Bezirk Spittal an der Drau.
Bei der Ankunft am Donnerstag gegen 18:00 Uhr nahmen sie telefonisch Kontakt mit dem 62-jährigen Unterkunftgeber auf und erfuhren, dass dieser nicht vor Ort sei.
Daraufhin drangen sie über eine nicht verschlossene Terrassentür in die Wohnung des 93-jährigen Vaters des Unterkunftgebers ein.
In der Wohnung verwickelten sie den 93-Jährigen in ein Gespräch und ließen diesen in Küche sitzen, während das Wohnhaus nach verwertbaren Sachen durchsucht wurde.
Die beiden unbekannten Täterinnen stahlen Goldschmuck und ein Mobiltelefon, bevor sie das Wohnhaus wieder verließen und flüchteten.
Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Weitere Ermittlungen werden geführt.