i Ein FPÖ-Posting sorgt für Spott: Statt einer Kärntner Landschaft ist darauf der Bleder See in Slowenien zu sehen, kritisiert SPÖ-Landeshauptmann Daniel Fellner. (Symbolfoto) iStock / Helmut Graf Peinliche Panne FPÖ verwechselt Kärnten mit Slowenien – LH spottet Falsche Landesgrenzen, vertauschte Flaggenfarben und ein See im falschen Land: Ein Werbe-Posting der Kärntner FPÖ sorgt für Spott. Von Österreich Heute 05.11.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte die FPÖ in Wolfsberg mit einem Facebook-Posting auf steigende Stromkosten in Kärnten aufmerksam machen. Doch statt der Strompreise stehen plötzlich ganz andere Dinge im Mittelpunkt: Auf dem offenbar mit KI erstellten Bild stimmt so einiges nicht. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) entdeckte die Fehler und reagierte mit einem eigenen Facebook-Video.

Kärnten? Nein, Slowenien!

Besonders auffällig ist das Landschaftsbild, das offenbar Kärnten zeigen soll. Darauf ist ein See mit einer kleinen Insel zu sehen. Nur liegt dieser gar nicht in Kärnten. "Das ist Bled und Bled ist in Slowenien", stellt Fellner klar.

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Doch damit nicht genug: Auch die Umrisse Kärntens stimmen nicht. Der Landeshauptmann hält im Video sogar eine ausgeschnittene Schablone mit den tatsächlichen Landesgrenzen über das Bild, um den Fehler zu zeigen. Auch Niederösterreich wurde im FPÖ-Posting mit falschen Umrissen dargestellt.

Auch die Kärnten-Fahne ist falsch

Für zusätzlichen Spott sorgt die Landesflagge. Statt der richtigen Reihenfolge Gelb-Rot-Weiß zeigt das FPÖ-Sujet die Farben Rot-Gelb-Weiß.

Fellner kommentiert trocken: "Rot, gelb, weiß! Ich glaub so ein Land gibt es irgendwie, in Usbekistan, aber das ist nicht Kärnten und die Veränderung wollen wir nicht." Damit spielt er auf den Werbespruch der Freiheitlichen an: "Veränderung: Nur mit uns! FPÖ"

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Darum ging es der FPÖ eigentlich

Mit dem Posting wollte die FPÖ auf die unterschiedlichen Stromnetzentgelte aufmerksam machen. Während diese 2027 in Kärnten um 9,6 Prozent steigen sollen, sinken sie in Niederösterreich um zwölf Prozent.

Eine Ausnahme gibt es in Kärnten allerdings: In Klagenfurt sollen die Netzentgelte um 5,8 Prozent zurückgehen. Durch die Fehler im Werbebild geriet die eigentliche Botschaft der FPÖ in den Hintergrund.