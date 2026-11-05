Polizei ist fassungslos, was drei Fahranfänger machen

Statt der erlaubten 50 km/h waren drei junge Autolenker mit bis zu 128 km/h im Villacher Stadtgebiet unterwegs. Die Polizei machte der gefährlichen Raserei schließlich ein Ende. Für die drei Probeführerscheinbesitzer hatte die Fahrt sofort Konsequenzen.
Am Donnerstag gegen 23.45 Uhr fielen einer Polizeistreife in Villach (Kärnten) drei Fahrzeuge auf, deren Lenker durch ihre Fahrweise die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zogen.
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei wiederholt massive Tempoüberschreitungen fest. Besonders auffällig: Im Ortsgebiet, wo maximal 50 km/h erlaubt sind, erreichten die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von bis zu 128 km/h.
Schließlich gelang es den Beamten, die drei Fahrzeuge anzuhalten und die Lenker zu kontrollieren. Am Steuer saßen zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 20 Jahren.
Alle drei besaßen lediglich einen Probeführerschein. Diesen mussten sie nach der Kontrolle vorläufig abgeben. Zudem untersagten die Polizisten ihnen die Weiterfahrt.
Damit ist die Angelegenheit für das Trio aber noch nicht erledigt: Die drei jungen Lenker müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.