i Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Leserreporter / Privat (Symbolbild) Mit 128 km/h durch Ortsgebiet Polizei ist fassungslos, was drei Fahranfänger machen Drei junge Lenker rasten mit bis zu 128 km/h durch Villach. Die Polizei stoppte zwei Männer und eine Frau. Alle drei sind ihre Führerscheine los. Von André Wilding 05.11.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt der erlaubten 50 km/h waren drei junge Autolenker mit bis zu 128 km/h im Villacher Stadtgebiet unterwegs. Die Polizei machte der gefährlichen Raserei schließlich ein Ende. Für die drei Probeführerscheinbesitzer hatte die Fahrt sofort Konsequenzen.

Auffällige Fahrweise

Am Donnerstag gegen 23.45 Uhr fielen einer Polizeistreife in Villach (Kärnten) drei Fahrzeuge auf, deren Lenker durch ihre Fahrweise die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zogen.

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Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei wiederholt massive Tempoüberschreitungen fest. Besonders auffällig: Im Ortsgebiet, wo maximal 50 km/h erlaubt sind, erreichten die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von bis zu 128 km/h.

Alle drei Probeführerscheine abgenommen

Schließlich gelang es den Beamten, die drei Fahrzeuge anzuhalten und die Lenker zu kontrollieren. Am Steuer saßen zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 20 Jahren.

Alle drei besaßen lediglich einen Probeführerschein. Diesen mussten sie nach der Kontrolle vorläufig abgeben. Zudem untersagten die Polizisten ihnen die Weiterfahrt.

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Damit ist die Angelegenheit für das Trio aber noch nicht erledigt: Die drei jungen Lenker müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.