i Die Lavanttalerin verlor auf einen Schlag hunderttausende Euro (Symbolbild). iStock Fiese Betrugsmasche Likes sollten Geld bringen: Frau verlor Hunderttausende Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg glaubte an schnelles Geld durch Likes. Statt des versprochenen Gewinns verlor sie Hunderttausende Euro. Von Österreich Heute 04.11.2026, 11:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg tappte in eine perfide Betrugsmasche. Was mit kleinen Überweisungen fürs Liken begann, endete mit einem hohen finanziellen Verlust.

Kleine Beträge überwiesen

Mit einem vermeintlich lukrativen Nebenverdienst lockten Kriminelle Ende Oktober eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg in eine Falle. Über Werbung in sozialen Netzwerken versprachen sie einen "sehr lukrativen Geldeingang" – und zwar allein durch das "Liken" von Produkten und Webseiten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zunächst schienen die Versprechen tatsächlich zu stimmen: Die Frau erhielt Kleinstbeträge überwiesen. Damit wollten die Betrüger offenbar Vertrauen schaffen und ihr Opfer bei Laune halten.

Die Bilder des Tages i ?

Musste plötzlich überweisen

Doch dann änderte sich die Masche. Plötzlich sollte die 35-Jährige mehrere zehntausend Euro aufbringen und als Kryptowährung an vorgegebene Wallet-Adressen überweisen. Im Gegenzug wurde ihr die Auszahlung eines sechsstelligen Eurobetrags in Aussicht gestellt.

Doch das versprochene Geld kam nie an. Nachdem keine Auszahlung erfolgte, erstattete die Lavanttalerin Anzeige bei der Polizei.