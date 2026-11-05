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Die beiden ungarischen Fahrzeuginsassen im Alter von 49 und 53 Jahren wurden festgenommen.
Die beiden ungarischen Fahrzeuginsassen im Alter von 49 und 53 Jahren wurden festgenommen.
Getty Images (Symbolbild)
Polizei schlägt zu

Teure Parfüms im Kofferraum – Mann gesteht alles

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Villach entdeckte die Polizei mutmaßliches Diebesgut. Zwei Männer (49, 53) aus Ungarn wurden festgenommen.
Von André Wilding
05.11.2026, 07:30
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Eine Schachtel voller hochpreisiger Parfüms wurde zwei Männern am Mittwoch in Villach zum Verhängnis. Bei einer Polizeikontrolle konnten die beiden Ungarn keine Kaufbelege für die Ware vorweisen. Wie sich herausstellte, stammten die Duftwässer aus einem Diebstahl in einem Einkaufszentrum.

Polizei entdeckt verdächtige Ware im Auto

Gegen 15 Uhr hielten Polizisten am 4. November einen Pkw mit ungarischem Kennzeichen im Villacher Stadtgebiet an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war.

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Die Beamten nahmen daraufhin auch den Wagen genauer unter die Lupe. Im Kofferraum stießen sie auf eine Schachtel mit mehreren teuren Parfüms. Einen Nachweis über den rechtmäßigen Kauf konnten die Insassen nicht vorlegen.

Weitere Nachforschungen brachten schließlich Klarheit: Die sichergestellten Parfüms konnten einem Diebstahl zugeordnet werden, der sich noch am selben Tag in einem Geschäft eines Villacher Einkaufszentrums ereignet hatte.

49-Jähriger gesteht sechs Diebstähle

Für die beiden ungarischen Staatsbürger im Alter von 49 und 53 Jahren klickten daraufhin die Handschellen. Bei den anschließenden Ermittlungen räumte der jüngere Verdächtige insgesamt sechs Diebstähle ein.

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Die Polizei stellte die gestohlene Ware sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 49-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Sein 53-jähriger Begleiter wurde hingegen in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Der durch die Diebstähle entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Eurobereich.

wil, 05.11.2026, 07:30
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