Hier steht eine Sauna mitten auf dem Weihnachtsmarkt

Glühwein, Maroni und gebrannte Mandeln? Das kann jeder! In Finnland wird der Weihnachtsmarktbesuch heuer richtig heiß. Statt sich nur mit Punsch gegen die Kälte zu wehren, können Besucher zwischen festlich geschmückten Ständen direkt in die Sauna gehen.
Auch in Österreich müssen Wellness-Fans nicht auf eine heiße Auszeit verzichten. Zwar steht hierzulande keine Sauna direkt zwischen den Christkindlmarkt-Buden, doch in Wien lässt sich das winterliche Schwitzen wunderbar mit einem Besuch am Weihnachtsmarkt verbinden.
In Tampere im Süden Finnlands gehört die Sauna praktisch zum Stadtbild. Rund 70 öffentliche Schwitzstuben gibt es dort. Passend dazu wartet 2026 eine ganz besondere Premiere: Erstmals zieht eine typisch finnische Holzsauna direkt auf den Weihnachtsmarkt am zentralen Platz Keskustori.
Von 21. November bis 22. Dezember können Besucher so dem vorweihnachtlichen Trubel für eine heiße Auszeit entfliehen. In der gemischten Sauna finden bis zu acht Personen Platz. Auch Gruppen können einen gemeinsamen Saunagang buchen.
Beheizte Umkleiden, Schließfächer, Duschen und Toiletten stehen ebenfalls zur Verfügung. Badebekleidung und Handtuch müssen selbst mitgebracht werden.
Auch in der finnischen Hauptstadt Helsinki soll es heuer heiß hergehen. Auf dem traditionsreichen Weihnachtsmarkt "Tuomaan Markkinat" am Senatsplatz ist erstmals eine holzbefeuerte Sauna geplant.
Das passt perfekt zur finnischen Weihnachtstradition: Die sogenannte Joulusauna gehört für viele Familien seit Generationen zum Heiligen Abend.
Der Markt öffnet von 27. November bis 22. Dezember 2026 und bietet eine besonders eindrucksvolle Kulisse direkt vor dem klassizistischen Dom. Neben Kunsthandwerk und einem historischen Karussell locken zahlreiche kulinarische Spezialitäten. Von traditionellem Weihnachtsporridge über Lörtsy-Gebäck bis hin zu koreanischen Corn Dogs ist einiges dabei.
Wie genau der Saunabesuch ablaufen wird und was er kostet, war zunächst noch nicht bekannt. Weitere Informationen sollen auf der offiziellen Markt-Website folgen.
Wer für eine heiße Auszeit nicht bis nach Finnland reisen möchte, wird auch mitten in Wien fündig. Hier lässt sich der Adventabend auf ungewöhnliche Weise ausklingen: Zuerst geht es zum Weihnachtsdorf am Stephansplatz, danach wartet am Donaukanal eine entspannte Sauna-Auszeit auf die Besucher.
Der Weihnachtsmarkt vor dem Stephansdom öffnet von 20. November bis 26. Dezember 2026. Zwischen festlich geschmückten Ständen, Kunsthandwerk und Punsch kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf. Wer danach noch nicht nach Hause möchte, kann den Abend am Badeschiff fortsetzen.
Dort bietet das Sauna-Pop-up in der Wintersaison 2026/27 zwei Outdoor-Saunen, in denen jeweils bis zu sechs Personen Platz finden. Geöffnet ist täglich von 16 bis 22 Uhr. Die Wintersaison läuft von 15. Oktober 2026 bis 14. April 2027.
Erst durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt schlendern, dann am Wasser ordentlich schwitzen: So bekommt der Advent in Wien eine besonders heiße Note.