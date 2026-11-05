i Erst Punsch trinken, dann ordentlich schwitzen: In Finnland steht heuer erstmals eine Sauna mitten auf einem Weihnachtsmarkt. Maija Astikainen, Helsinki Partners Heißer Advent Hier steht eine Sauna mitten auf dem Weihnachtsmarkt In Finnland wird mitten am Christkindlmarkt geschwitzt. Auch Wien lockt mit einer ungewöhnlichen Sauna-Auszeit direkt am Donaukanal. Von Heute Life 05.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glühwein, Maroni und gebrannte Mandeln? Das kann jeder! In Finnland wird der Weihnachtsmarktbesuch heuer richtig heiß. Statt sich nur mit Punsch gegen die Kälte zu wehren, können Besucher zwischen festlich geschmückten Ständen direkt in die Sauna gehen.

Auch in Österreich müssen Wellness-Fans nicht auf eine heiße Auszeit verzichten. Zwar steht hierzulande keine Sauna direkt zwischen den Christkindlmarkt-Buden, doch in Wien lässt sich das winterliche Schwitzen wunderbar mit einem Besuch am Weihnachtsmarkt verbinden.

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Tampere: Schwitzen mitten am Christkindlmarkt

In Tampere im Süden Finnlands gehört die Sauna praktisch zum Stadtbild. Rund 70 öffentliche Schwitzstuben gibt es dort. Passend dazu wartet 2026 eine ganz besondere Premiere: Erstmals zieht eine typisch finnische Holzsauna direkt auf den Weihnachtsmarkt am zentralen Platz Keskustori.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am Platz Keskustori in Tampere. Visit Tampere/Marko Kallio

Von 21. November bis 22. Dezember können Besucher so dem vorweihnachtlichen Trubel für eine heiße Auszeit entfliehen. In der gemischten Sauna finden bis zu acht Personen Platz. Auch Gruppen können einen gemeinsamen Saunagang buchen.

Beheizte Umkleiden, Schließfächer, Duschen und Toiletten stehen ebenfalls zur Verfügung. Badebekleidung und Handtuch müssen selbst mitgebracht werden.

Die wichtigsten Infos: Zeitraum: 21. November bis 22. Dezember 2026

Ort: Keskustori, Tampere

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr

Markteintritt: kostenlos

Sauna: 10 Euro für 90 Minuten

Buchung: mit fixem Zeitslot online über Tiketti

Helsinki: Sauna-Tradition trifft Weihnachtszauber

Auch in der finnischen Hauptstadt Helsinki soll es heuer heiß hergehen. Auf dem traditionsreichen Weihnachtsmarkt "Tuomaan Markkinat" am Senatsplatz ist erstmals eine holzbefeuerte Sauna geplant.

Der Weihnachtsmarkt in Helsinki auf dem Platz vor dem Rathaus. Helsinki Partners

Das passt perfekt zur finnischen Weihnachtstradition: Die sogenannte Joulusauna gehört für viele Familien seit Generationen zum Heiligen Abend.

Der Markt öffnet von 27. November bis 22. Dezember 2026 und bietet eine besonders eindrucksvolle Kulisse direkt vor dem klassizistischen Dom. Neben Kunsthandwerk und einem historischen Karussell locken zahlreiche kulinarische Spezialitäten. Von traditionellem Weihnachtsporridge über Lörtsy-Gebäck bis hin zu koreanischen Corn Dogs ist einiges dabei.

Wie genau der Saunabesuch ablaufen wird und was er kostet, war zunächst noch nicht bekannt. Weitere Informationen sollen auf der offiziellen Markt-Website folgen.

Die wichtigsten Infos: Zeitraum: 27. November bis 22. Dezember 2026

Ort: Senatsplatz, Helsinki

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr

Markteintritt: kostenlos

Sauna: Preis und Buchung noch offen

Wien: Erst Punsch, dann schwitzen

Wer für eine heiße Auszeit nicht bis nach Finnland reisen möchte, wird auch mitten in Wien fündig. Hier lässt sich der Adventabend auf ungewöhnliche Weise ausklingen: Zuerst geht es zum Weihnachtsdorf am Stephansplatz, danach wartet am Donaukanal eine entspannte Sauna-Auszeit auf die Besucher.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Stephansdom öffnet von 20. November bis 26. Dezember 2026. Zwischen festlich geschmückten Ständen, Kunsthandwerk und Punsch kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf. Wer danach noch nicht nach Hause möchte, kann den Abend am Badeschiff fortsetzen.

Dort bietet das Sauna-Pop-up in der Wintersaison 2026/27 zwei Outdoor-Saunen, in denen jeweils bis zu sechs Personen Platz finden. Geöffnet ist täglich von 16 bis 22 Uhr. Die Wintersaison läuft von 15. Oktober 2026 bis 14. April 2027.

Die wichtigsten Infos: Weihnachtsmarkt: Weihnachtsdorf am Stephansplatz, 20. November bis 26. Dezember 2026

Sauna: Badeschiff am Donaukanal

Sauna-Zeitraum: 15. Oktober 2026 bis 14. April 2027

Öffnungszeiten: täglich 16 bis 22 Uhr

Kapazität: zwei Outdoor-Saunen mit jeweils bis zu sechs Personen

Erst durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt schlendern, dann am Wasser ordentlich schwitzen: So bekommt der Advent in Wien eine besonders heiße Note.