i Die Weihnachtszeit gehören für viele zur schönsten Zeit des Jahres. Pexels/Paparazzi Ratzfatzzi (Symbolbild) Nur an einem Wochenende! Dieser Christkindlmarkt ist ganze 7 Kilometer lang Glühwein in der Hand, Musik im Ohr und vor kilometerlanger Lichterzauber. In Thüringen wartet ein Erlebnis, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Von Heute Life 09.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von Glühwein liegt in der kalten Winterluft, zwischen den Bäumen funkeln unzählige Lichter. Irgendwo erklingt Weihnachtsmusik, während plötzlich eine Märchenfigur über den Waldweg spaziert. Wer hier unterwegs ist, könnte sich beinahe in einem Weihnachtsfilm wähnen. Doch diese märchenhafte Kulisse gibt es tatsächlich – und zwar nur an einem einzigen Adventswochenende.

Ein ganzes Tal wird zum Christkindlmarkt

Während sich auf gewöhnlichen Weihnachtsmärkten die Häuschen dicht aneinanderdrängen, ist in Thüringen ordentlich Platz zum Staunen. Im Eisenberger Mühltal in Ostdeutschland verwandelt sich eine rund sieben Kilometer lange Strecke in eine festliche Winterwelt. Das sogenannte "Weihnachtstal" gilt laut Veranstaltern als wohl längster Weihnachtsmarkt Deutschlands.

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Neun Mühlen, neunmal Weihnachtsstimmung

Das Herzstück sind neun historische Mühlen, die sich für das besondere Wochenende festlich herausputzen. Jede Station hat ihren eigenen Charme: Hier locken regionale Schmankerl und Handwerkskunst, dort sorgen Musik und Märchenfiguren für leuchtende Augen. Dazwischen führen Wege durch den winterlichen Wald. Wer eine Pause braucht, kann sich an den Mühlen mit warmen Getränken und Köstlichkeiten stärken. Ein besonderes Schauspiel bietet der Weihnachtstal-Express, der am Samstag und Sonntag ab etwa 13 Uhr durch das Tal zieht. Mit an Bord sind Musiker und Märchenfiguren, die unterwegs für Unterhaltung sorgen. Wichtig: Besucher können nicht mitfahren.

Wer alle neun Mühlen entdecken möchte, sollte bequeme Schuhe einpacken. Die rund sieben Kilometer lange Strecke ist befestigt, muss aber zu Fuß bewältigt werden. Mit zusätzlichen Wegen von den Parkplätzen können insgesamt etwa neun Kilometer zusammenkommen. Das Tal selbst bleibt für Autos gesperrt. Kostenlose Shuttlebusse bringen Besucher von ausgewiesenen Parkplätzen zu den Eingängen und zurück. Auch über den Bahnhof Hermsdorf gibt es eine Shuttleverbindung.

Nur zwei Tage voller Lichterzauber

Wer das Weihnachtstal erleben möchte, muss sich den 12. und 13. Dezember 2026 vormerken. Am Samstag öffnen die Mühlen von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Einzelne Stationen könnten am Samstag länger geöffnet bleiben. Besonders romantisch wird es nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die beleuchteten Mühlen zwischen den Bäumen hervorleuchten. Eine Taschenlampe ist für den Rückweg trotzdem ratsam.

Für den Besuch wird ein Eintrittsbändchen benötigt, das an beiden Tagen gilt. Kinder, die nicht größer als 1,20 Meter sind, dürfen kostenlos hinein. Wer am Samstag noch nicht genug Weihnachtszauber gesammelt hat, kann seine Entdeckungstour am Sonntag einfach fortsetzen.