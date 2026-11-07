70er, 80er oder 90er? Teste dein Musik-Wissen!

Ob auf der Tanzfläche, im Radio oder bei der nächsten Karaoke-Party: Manche Songs bleiben einfach unvergessen. Hits aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern sorgen bis heute für Ohrwürmer und wecken bei vielen Erinnerungen.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Doch während die meisten bei den ersten Tönen sofort mitsingen können, wird es beim Erscheinungsjahr schon schwieriger. War der Hit aus den 80ern oder doch erst aus den 90ern?
"Heute" hat zehn bekannte Hits aus verschiedenen Jahrzehnten zusammengestellt. Deine Aufgabe ist es, das richtige Jahrzehnt zu erraten, in dem der jeweilige Song erstmals veröffentlicht wurde. Bist du ein echter Musik-Profi oder kommst du bei manchen Klassikern ins Schwitzen? Mach jetzt mit und finde heraus, wie viele Hits du richtig zuordnen kannst!
Und, wie viele Hits hast du richtig zugeordnet? Warst du bei allen Songs textsicher oder hat dich das eine oder andere Jahrzehnt überrascht?
Teile dein Ergebnis mit Freunden und finde heraus, wer von euch der wahre Musik-Profi ist!