i Errätst du in welchem Jahrzehnt die Lieder erschienen sind? iStock "Heute"-Quiz 70er, 80er oder 90er? Teste dein Musik-Wissen! Von ABBA über Michael Jackson bis Britney Spears – diese Songs kennt fast jeder. Doch weißt du auch, wann sie erschienen sind? Von Community Heute 07.11.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob auf der Tanzfläche, im Radio oder bei der nächsten Karaoke-Party: Manche Songs bleiben einfach unvergessen. Hits aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern sorgen bis heute für Ohrwürmer und wecken bei vielen Erinnerungen.

Doch während die meisten bei den ersten Tönen sofort mitsingen können, wird es beim Erscheinungsjahr schon schwieriger. War der Hit aus den 80ern oder doch erst aus den 90ern?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Weißt du noch, wann diese Hits erschienen?

"Heute" hat zehn bekannte Hits aus verschiedenen Jahrzehnten zusammengestellt. Deine Aufgabe ist es, das richtige Jahrzehnt zu erraten, in dem der jeweilige Song erstmals veröffentlicht wurde. Bist du ein echter Musik-Profi oder kommst du bei manchen Klassikern ins Schwitzen? Mach jetzt mit und finde heraus, wie viele Hits du richtig zuordnen kannst!

Und, wie viele Hits hast du richtig zugeordnet? Warst du bei allen Songs textsicher oder hat dich das eine oder andere Jahrzehnt überrascht?

i ?

Teile dein Ergebnis mit Freunden und finde heraus, wer von euch der wahre Musik-Profi ist!