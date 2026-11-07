i Am 9. Jänner 2027 empfängt BC Vienna den europäischen Spitzenklub Partizan Belgrad in der Wiener Stadthalle. Tausende Fans dürfen sich auf ein Duell der Extraklasse freuen. REUTERS Fans müssen schnell sein Historisches Basketball-Spiel! Run auf Tickets startet Im Jänner kommt Gigant Partizan Belgrad nach Wien, es wird das wohl größte Spiel in Österreichs Basketball-Geschichte. Die Ticket-Jagd ging schon los. Von Community Heute 07.11.2026, 09:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht vor einem historischen Basketball-Spektakel! Am 9. Jänner 2027 empfängt BC Vienna in der ABA League den europäischen Spitzenklub Partizan Belgrad in der Wiener Stadthalle. Tausende Fans dürfen sich auf ein Duell der Extraklasse freuen.

Tausende Fans und Spektakel erwartet

BC Vienna trifft am 15. Spieltag der AdmiralBet ABA League auf den serbischen Kult-Klub KK Partizan Mozzart Bet. In der Wiener Stadthalle D steigt das wohl größte Basketballspiel, das jemals auf heimischem Boden ausgetragen wurde. Für die Wiener ist es weit mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mit Partizan Belgrad gastiert nämlich einer der traditionsreichsten Basketballvereine Europas in der Bundeshauptstadt. Der Klub aus Serbien ist für seine leidenschaftlichen Fans, seine beeindruckende Geschichte und seine Auftritte auf Europas größter Basketballbühne bekannt.

Über 50 Titel – Basketball-Gigant in Wien

Partizan Belgrad zählt mit über 50 Titeln zu den erfolgreichsten Basketballklubs Europas. Der serbische Traditionsverein holte 1992 Europas Basketball-Krone, feierte 22 nationale Meistertitel und triumphierte achtmal in der ABA League. Jetzt kommt der erfolgsverwöhnte Basketball-Gigant nach Wien und fordert BC Vienna in der Stadthalle heraus.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Für Österreichs Basketball könnte der 9. Jänner 2027 zu einem echten Meilenstein werden. Für den erwartenden Riesen-Run auf die Tickets ließ sich der Wiener Basketballverein etwas Besonderes einfallen.

Mit wenigen Klicks zu Pre-Sale-Tickets

Wer sich für den offiziellen BC Vienna Ticket-Newsletter anmeldet, erhält einen entscheidenden Vorteil: Abonnenten bekommen bis Sonntag, 23.59 Uhr, exklusiven Vorabzugang zum Ticketverkauf. Ab Montag startet dann der offizielle Verkauf. Darüber informierte der Verein seine Anhänger unter anderem auf Social Media.

Eines steht fest: Wenn BC Vienna auf Partizan Belgrad trifft, blickt die heimische Basketball-Szene nach Wien. Ein Abend, der österreichische Sportgeschichte schreiben könnte!