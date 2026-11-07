Historisches Basketball-Spiel! Run auf Tickets startet

Österreich steht vor einem historischen Basketball-Spektakel! Am 9. Jänner 2027 empfängt BC Vienna in der ABA League den europäischen Spitzenklub Partizan Belgrad in der Wiener Stadthalle. Tausende Fans dürfen sich auf ein Duell der Extraklasse freuen.
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BC Vienna trifft am 15. Spieltag der AdmiralBet ABA League auf den serbischen Kult-Klub KK Partizan Mozzart Bet. In der Wiener Stadthalle D steigt das wohl größte Basketballspiel, das jemals auf heimischem Boden ausgetragen wurde. Für die Wiener ist es weit mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel.
Mit Partizan Belgrad gastiert nämlich einer der traditionsreichsten Basketballvereine Europas in der Bundeshauptstadt. Der Klub aus Serbien ist für seine leidenschaftlichen Fans, seine beeindruckende Geschichte und seine Auftritte auf Europas größter Basketballbühne bekannt.
Partizan Belgrad zählt mit über 50 Titeln zu den erfolgreichsten Basketballklubs Europas. Der serbische Traditionsverein holte 1992 Europas Basketball-Krone, feierte 22 nationale Meistertitel und triumphierte achtmal in der ABA League. Jetzt kommt der erfolgsverwöhnte Basketball-Gigant nach Wien und fordert BC Vienna in der Stadthalle heraus.
Für Österreichs Basketball könnte der 9. Jänner 2027 zu einem echten Meilenstein werden. Für den erwartenden Riesen-Run auf die Tickets ließ sich der Wiener Basketballverein etwas Besonderes einfallen.
Wer sich für den offiziellen BC Vienna Ticket-Newsletter anmeldet, erhält einen entscheidenden Vorteil: Abonnenten bekommen bis Sonntag, 23.59 Uhr, exklusiven Vorabzugang zum Ticketverkauf. Ab Montag startet dann der offizielle Verkauf. Darüber informierte der Verein seine Anhänger unter anderem auf Social Media.
Eines steht fest: Wenn BC Vienna auf Partizan Belgrad trifft, blickt die heimische Basketball-Szene nach Wien. Ein Abend, der österreichische Sportgeschichte schreiben könnte!