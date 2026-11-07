Startseite Community
v.li.n.re: Maria Haider (LEADER Moststrasse); Peter Gritsch (NÖ Landschaftsfonds), Martina Grill (LEADER Mostviertel-Mitte), Bgm. Manfred Roitner (Obmann LEADER Region Mostviertel-Mitte), Bgm. Martin Leonhardsberger (Obmann-Stv. LEADER Region Mostviertel-Mitte), Franz Lumesberger (NÖ Landschaftsfonds)
v.li.n.re: Maria Haider (LEADER Moststrasse); Peter Gritsch (NÖ Landschaftsfonds), Martina Grill (LEADER Mostviertel-Mitte), Bgm. Manfred Roitner (Obmann LEADER Region Mostviertel-Mitte), Bgm. Martin Leonhardsberger (Obmann-Stv. LEADER Region Mostviertel-Mitte), Franz Lumesberger (NÖ Landschaftsfonds)
LEADER Region Mostviertel-Mitte
Rekord in Niederösterreich

Obstbaum-Rekord! 560 neue Bäume für das Mostviertel

Grüner Rekord im Mostviertel! Bei der diesjährigen Obstbaumpflanzaktion wurden allein in Kilb 560 neue Obstbäume verteilt.
Von Community Heute
07.11.2026, 06:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Obstbaumpflanzaktion 2026 ist erfolgreich zu Ende gegangen – und das mit einem neuen Rekord! Insgesamt 2.300 Hochstamm-Obstbäume wurden in den teilnehmenden LEADER-Regionen ausgegeben. Besonders groß war die Nachfrage in der Region Mostviertel-Mitte: Allein bei der Ausgabestelle in Kilb (Bezirk Melk) fanden 560 Obstbäume neue Besitzer.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

Große Nachfrage nach Obstbäumen

"Die große Nachfrage zeigt, wie wertvoll diese Aktion für unsere Region ist", freut sich Bürgermeister Manfred Roitner, Obmann der LEADER-Region Mostviertel-Mitte. Die Aktion ermögliche es, kostengünstig neue Obstbäume zu pflanzen und damit die heimischen Streuobstwiesen sowie die Artenvielfalt zu stärken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
v.li.n.re: Bgm. Martin Leonhardsberger (Obmann-Stv. LEADER Region Mostviertel-Mitte), Martina Grill (LEADER Mostviertel-Mitte), Franz Lumesberger (NÖ Landschaftsfonds), Bgm. Manfred Roitner (Obmann LEADER Region Mostviertel-Mitte
v.li.n.re: Bgm. Martin Leonhardsberger (Obmann-Stv. LEADER Region Mostviertel-Mitte), Martina Grill (LEADER Mostviertel-Mitte), Franz Lumesberger (NÖ Landschaftsfonds), Bgm. Manfred Roitner (Obmann LEADER Region Mostviertel-Mitte
LEADER Region Mostviertel-Mitte

Die Bäume wurden auch heuer wieder in praktischen Sets samt Pflanzzubehör ausgegeben. Zahlreiche Helfer packten bei der Verteilung tatkräftig mit an.

Auch 2027 geht es weiter

Doch mit dem Pflanzen allein ist es nicht getan: Auch im kommenden Jahr sollen Interessierte wieder lernen können, wie sie ihre Obstbäume richtig pflegen. Geplant sind Schnittkurse in Loosdorf, Loich, Texingtal und Lilienfeld sowie ein Veredelungskurs in Mank.

"Unser Ziel ist es nicht nur, neue Obstbäume zu pflanzen, sondern auch das Wissen rund um ihre Pflege und die Vielfalt unserer regionalen Sorten weiterzugeben", erklärt Projektmanagerin Martina Grill.

red, 07.11.2026, 06:00
Mehr zum Thema
Niederösterreich Mank Melk Kilb

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote