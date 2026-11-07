Obstbaum-Rekord! 560 neue Bäume für das Mostviertel

Die Obstbaumpflanzaktion 2026 ist erfolgreich zu Ende gegangen – und das mit einem neuen Rekord! Insgesamt 2.300 Hochstamm-Obstbäume wurden in den teilnehmenden LEADER-Regionen ausgegeben. Besonders groß war die Nachfrage in der Region Mostviertel-Mitte: Allein bei der Ausgabestelle in Kilb (Bezirk Melk) fanden 560 Obstbäume neue Besitzer.
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"Die große Nachfrage zeigt, wie wertvoll diese Aktion für unsere Region ist", freut sich Bürgermeister Manfred Roitner, Obmann der LEADER-Region Mostviertel-Mitte. Die Aktion ermögliche es, kostengünstig neue Obstbäume zu pflanzen und damit die heimischen Streuobstwiesen sowie die Artenvielfalt zu stärken.
Die Bäume wurden auch heuer wieder in praktischen Sets samt Pflanzzubehör ausgegeben. Zahlreiche Helfer packten bei der Verteilung tatkräftig mit an.
Doch mit dem Pflanzen allein ist es nicht getan: Auch im kommenden Jahr sollen Interessierte wieder lernen können, wie sie ihre Obstbäume richtig pflegen. Geplant sind Schnittkurse in Loosdorf, Loich, Texingtal und Lilienfeld sowie ein Veredelungskurs in Mank.
"Unser Ziel ist es nicht nur, neue Obstbäume zu pflanzen, sondern auch das Wissen rund um ihre Pflege und die Vielfalt unserer regionalen Sorten weiterzugeben", erklärt Projektmanagerin Martina Grill.