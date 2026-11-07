i v.li.n.re: Maria Haider (LEADER Moststrasse); Peter Gritsch (NÖ Landschaftsfonds), Martina Grill (LEADER Mostviertel-Mitte), Bgm. Manfred Roitner (Obmann LEADER Region Mostviertel-Mitte), Bgm. Martin Leonhardsberger (Obmann-Stv. LEADER Region Mostviertel-Mitte), Franz Lumesberger (NÖ Landschaftsfonds) LEADER Region Mostviertel-Mitte Rekord in Niederösterreich Obstbaum-Rekord! 560 neue Bäume für das Mostviertel Grüner Rekord im Mostviertel! Bei der diesjährigen Obstbaumpflanzaktion wurden allein in Kilb 560 neue Obstbäume verteilt. Von Community Heute 07.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Obstbaumpflanzaktion 2026 ist erfolgreich zu Ende gegangen – und das mit einem neuen Rekord! Insgesamt 2.300 Hochstamm-Obstbäume wurden in den teilnehmenden LEADER-Regionen ausgegeben. Besonders groß war die Nachfrage in der Region Mostviertel-Mitte: Allein bei der Ausgabestelle in Kilb (Bezirk Melk) fanden 560 Obstbäume neue Besitzer.

Große Nachfrage nach Obstbäumen

"Die große Nachfrage zeigt, wie wertvoll diese Aktion für unsere Region ist", freut sich Bürgermeister Manfred Roitner, Obmann der LEADER-Region Mostviertel-Mitte. Die Aktion ermögliche es, kostengünstig neue Obstbäume zu pflanzen und damit die heimischen Streuobstwiesen sowie die Artenvielfalt zu stärken.

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v.li.n.re: Bgm. Martin Leonhardsberger (Obmann-Stv. LEADER Region Mostviertel-Mitte), Martina Grill (LEADER Mostviertel-Mitte), Franz Lumesberger (NÖ Landschaftsfonds), Bgm. Manfred Roitner (Obmann LEADER Region Mostviertel-Mitte LEADER Region Mostviertel-Mitte

Die Bäume wurden auch heuer wieder in praktischen Sets samt Pflanzzubehör ausgegeben. Zahlreiche Helfer packten bei der Verteilung tatkräftig mit an.

Auch 2027 geht es weiter

Doch mit dem Pflanzen allein ist es nicht getan: Auch im kommenden Jahr sollen Interessierte wieder lernen können, wie sie ihre Obstbäume richtig pflegen. Geplant sind Schnittkurse in Loosdorf, Loich, Texingtal und Lilienfeld sowie ein Veredelungskurs in Mank.

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"Unser Ziel ist es nicht nur, neue Obstbäume zu pflanzen, sondern auch das Wissen rund um ihre Pflege und die Vielfalt unserer regionalen Sorten weiterzugeben", erklärt Projektmanagerin Martina Grill.