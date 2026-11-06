i Spektakulärer Baustellenbrand in der Schulgasse (Wien-Währing) Leserreporter Fassade in Brand Meterhohe Flammen! Baucontainer brennt in Wien Feueralarm in Wien-Währing! In der Nacht auf Freitag stand ein Baucontainer in Flammen. Das Feuer griff dann auf das Netz des Baugerüsts über. Von Maxim Zdziarski 06.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Wien-Währing! In der Nacht auf Freitag brach in einem Baucontainer auf der Schulgasse ein Brand aus. Innerhalb kürzester Zeit entwickelten sich meterhohe Flammen. Besorgte Anrainer bemerkten das Feuer und alarmierten kurz vor 4 Uhr morgens umgehend die Feuerwehr.

Flammen greifen auf Baugerüst und Fassade über

Als sich der Brand ausbreitete, fing auch das Schutznetz des Baugerüsts Feuer. Die Flammen loderten mehrere Meter in die Höhe, unmittelbar neben dem angrenzenden Gebäude, das gerade saniert wird. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten rasch handeln, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

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Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Der Wiener Berufsfeuerwehr gelang es schließlich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude zu verhindern. Dennoch kam es zu Beschädigungen an der Fassade des Hauses. Verletzt wurde bei dem spektakulären Einsatz glücklicherweise niemand.

Wie es zu dem Feuer im Baucontainer kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.