Startseite Community
Spektakulärer Baustellenbrand in der Schulgasse (Wien-Währing)
Spektakulärer Baustellenbrand in der Schulgasse (Wien-Währing)
Leserreporter
Fassade in Brand

Meterhohe Flammen! Baucontainer brennt in Wien

Feueralarm in Wien-Währing! In der Nacht auf Freitag stand ein Baucontainer in Flammen. Das Feuer griff dann auf das Netz des Baugerüsts über.
Von Maxim Zdziarski
06.11.2026, 11:34
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Wien-Währing! In der Nacht auf Freitag brach in einem Baucontainer auf der Schulgasse ein Brand aus. Innerhalb kürzester Zeit entwickelten sich meterhohe Flammen. Besorgte Anrainer bemerkten das Feuer und alarmierten kurz vor 4 Uhr morgens umgehend die Feuerwehr.

Flammen greifen auf Baugerüst und Fassade über

Als sich der Brand ausbreitete, fing auch das Schutznetz des Baugerüsts Feuer. Die Flammen loderten mehrere Meter in die Höhe, unmittelbar neben dem angrenzenden Gebäude, das gerade saniert wird. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten rasch handeln, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Feuerwehr verhindert Schlimmeres

    Der Wiener Berufsfeuerwehr gelang es schließlich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude zu verhindern. Dennoch kam es zu Beschädigungen an der Fassade des Hauses. Verletzt wurde bei dem spektakulären Einsatz glücklicherweise niemand.

    Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

    Wie es zu dem Feuer im Baucontainer kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

    zdz, 06.11.2026, 11:34
    Mehr zum Thema
    Feuer Feuerwehreinsatz Berufsfeuerwehr Wien Währing

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Wien Baustelle
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote