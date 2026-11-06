Meterhohe Flammen! Baucontainer brennt in Wien

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Wien-Währing! In der Nacht auf Freitag brach in einem Baucontainer auf der Schulgasse ein Brand aus. Innerhalb kürzester Zeit entwickelten sich meterhohe Flammen. Besorgte Anrainer bemerkten das Feuer und alarmierten kurz vor 4 Uhr morgens umgehend die Feuerwehr.
Als sich der Brand ausbreitete, fing auch das Schutznetz des Baugerüsts Feuer. Die Flammen loderten mehrere Meter in die Höhe, unmittelbar neben dem angrenzenden Gebäude, das gerade saniert wird. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten rasch handeln, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern.
Der Wiener Berufsfeuerwehr gelang es schließlich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude zu verhindern. Dennoch kam es zu Beschädigungen an der Fassade des Hauses. Verletzt wurde bei dem spektakulären Einsatz glücklicherweise niemand.
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Wie es zu dem Feuer im Baucontainer kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.