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Die Polizei wurde kurzerhand zum Hirten.
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Beamte werden zu Hirten

Schaf-Chaos auf Donauinsel – Polizei muss ausrücken

Rund 20 Schafe machten sich am Donnerstag selbstständig und sorgten für einen Polizeieinsatz. Sogar die Diensthundeeinheit musste anrücken.
Von Justine Gull
05.11.2026, 17:58
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Tierischer Wirbel auf der Wiener Donauinsel! Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr büxten nahe der Jedleseer Brücke rund 20 Schafe aus ihrem Gehege aus und machten sich auf eigene Faust auf den Weg. Die tierische Flucht blieb allerdings nicht lange unbemerkt – die Polizei rückte an.

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Polizei treibt Schafe 3,5 Kilometer zurück

Wie die Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, konnten sich die rund 20 Vierbeiner aus ihrem Gehege befreien. Gemeinsam mit der Diensthundeeinheit gelang es den Beamten schließlich, die gesamte Herde rund 3,5 Kilometer zurück in ihr Gehege zu treiben.

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Rund 20 Schafe büxten am Donnerstag aus.
Rund 20 Schafe büxten am Donnerstag aus.
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Damit die Schafe nicht gleich wieder auf Wanderschaft gehen, legten die Polizisten sogar selbst Hand an und reparierten den Zaun.

Schäfchen steckte im Zaun fest

Für ein Schäfchen wurde der Ausflug allerdings besonders brenzlig: Das Tier hatte sich im Zaun eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Glücklicherweise blieb der Vierbeiner unverletzt.

Am Ende waren alle Schafe wieder sicher in ihrem Gehege – und der tierische Polizeieinsatz konnte erfolgreich beendet werden.

Gul, 05.11.2026, 17:58
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