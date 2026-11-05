Mitten im Einsatz – Crash zwischen Polizeiauto und Mini

Blaulicht-Crash am Mittwochabend in Wien-Penzing! Gegen 18 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Reinlgasse/Fenzlgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem roten Mini.
Nach ersten Erhebungen der Polizei war eine 61-jährige Autofahrerin auf der Reinlgasse in Richtung Hütteldorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Fenzlgasse wollte sie mit ihrem Mini nach links abbiegen.
Zur selben Zeit fuhr eine 24-jährige Polizistin mit einem Einsatzfahrzeug in die entgegengesetzte Richtung zur Linzer Straße. Das Polizeiauto war mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Durch die Wucht der Kollision wurde das Polizeiauto nach links von der Fahrbahn abgelenkt. Der Einsatzwagen prallte gegen einen Müllcontainer und eine Plakatwand.
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Bei dem Unfall wurden zwei Polizistinnen und ein Polizist verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte die drei Beamten zunächst an der Unfallstelle und brachte sie anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.