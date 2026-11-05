i Mitten im Einsatz – Kollision zwischen Polizeiauto und Mini Leserreporter Unfall in Wien-Penzing Mitten im Einsatz – Crash zwischen Polizeiauto und Mini In Wien-Penzing knallte es am Mittwoch auf offener Straße gewaltig. Ein Polizeiauto kollidierte während eines Einsatzes mit einem anderen Auto. Von Maxim Zdziarski 05.11.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blaulicht-Crash am Mittwochabend in Wien-Penzing! Gegen 18 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Reinlgasse/Fenzlgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem roten Mini.

Polizeiauto mit Blaulicht unterwegs

Nach ersten Erhebungen der Polizei war eine 61-jährige Autofahrerin auf der Reinlgasse in Richtung Hütteldorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Fenzlgasse wollte sie mit ihrem Mini nach links abbiegen.

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Zur selben Zeit fuhr eine 24-jährige Polizistin mit einem Einsatzfahrzeug in die entgegengesetzte Richtung zur Linzer Straße. Das Polizeiauto war mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

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Einsatzwagen kracht gegen Plakatwand

Durch die Wucht der Kollision wurde das Polizeiauto nach links von der Fahrbahn abgelenkt. Der Einsatzwagen prallte gegen einen Müllcontainer und eine Plakatwand.

Bei dem Unfall wurden zwei Polizistinnen und ein Polizist verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte die drei Beamten zunächst an der Unfallstelle und brachte sie anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.