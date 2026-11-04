i Am Dienstag rastete eine Frau komplett aus – die WEGA rückte an. Leserreporter Stiegenhaus demoliert Wienerin (33) wirft Ziegel vom Dach – WEGA rückt an Am Dienstag sorgte eine 33-Jährige für einen Großeinsatz in Wien. Schließlich musste die Sondereinheit WEGA anrücken Von Justine Gull 04.11.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Wieden! Am Dienstag, dem 3. November, alarmierten mehrere Bewohner eines Wiener Mehrparteienhauses die Polizei gegen 12.00 Uhr. Eine Frau (33) soll im Stiegenhaus mit Gegenständen um sich geworfen und dabei bereits einiges beschädigt haben.

Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie Beschädigungen an den Wänden sowie zwei demolierte Feuerlöscher. Die zunächst Frau soll sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Dachbodenbereich aufgehalten und Gegenstände in den Innenhof geworfen haben.

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Die 33-Jährige löste einen Großeinsatz aus. Leserreporter

Doch die Situation spitzte sich weiter zu! Die 33-Jährige verschaffte sich durch eine Dachluke Zugang zum Dach des Gebäudes. Von dort aus warf sie laut Polizei mehrere Ziegelsteine in den Innenhof.

Aufgrund der gefährlichen Situation wurden Spezialkräfte der WEGA hinzugezogen. Den Beamten gelang es schließlich, die 33-jährige Österreicherin sicher vom Dach zurück ins Stiegenhaus zu bringen.

33-Jährige ins Spital gebracht

Im Anschluss wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie im Stiegenhaus randaliert und anschließend Ziegelsteine vom Dach geworfen haben soll, ist derzeit unklar.

Gegenüber den Polizisten machte die 33-Jährige keine Angaben zu dem Vorfall. Die Frau wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt.