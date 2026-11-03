i Mittlerweile ist das Jahr weit fortgeschritten. Zeit für einen Faktencheck: Welche Vorhersagen haben sich bis Anfang November tatsächlich bewahrheitet? REUTERS Kriege, Putin, KI Baba Wangas düstere Prophezeiungen: DAS traf 2026 ein Die bulgarische Mystikerin Baba Wanga soll zahlreiche historische Ereignisse vorhergesehen haben. Auch für das Jahr 2026. Von Community Heute 03.11.2026, 20:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie starb vor 30 Jahren – doch ihre angeblichen Visionen versetzen noch immer Menschen auf der ganzen Welt in Staunen. Die bulgarische Mystikerin Baba Wanga soll zahlreiche historische Ereignisse vorhergesehen haben. Auch für das Jahr 2026 werden ihr besonders düstere Prophezeiungen zugeschrieben. Von einem Dritten Weltkrieg über gewaltige Erdbeben bis hin zum Kontakt mit Außerirdischen ist alles dabei.

Mittlerweile ist das Jahr weit fortgeschritten. Zeit für einen Check: Welche Vorhersagen haben sich bis Anfang November tatsächlich bewahrheitet?

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Krieg zwischen USA und Russland blieb aus

Laut "Faktastisch" betrifft eine der erschreckendsten Vorhersagen einen weltweiten Krieg. Demnach sollen die Spannungen zwischen Russland und den USA eskalieren. Auch ein militärischer Konflikt zwischen China und Taiwan wird in manchen Versionen der Prophezeiung erwähnt.

Tatsächlich war 2026 von internationalen Krisen und militärischen Auseinandersetzungen geprägt. Besonders der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgte für Schlagzeilen. Manche Anhänger Wangas sehen darin bereits eine Bestätigung ihrer Visionen.

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Doch ein Dritter Weltkrieg ist bislang nicht ausgebrochen. Auch für eine konkrete Vorhersage der aktuellen Konflikte durch die Seherin fehlen Belege.

Naturkatastrophen: Lag Baba Wanga richtig?

Gewaltige Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Waldbrände: Laut den kursierenden Prophezeiungen sollten 2026 bis zu zehn Prozent der Erdoberfläche von Naturkatastrophen betroffen sein.

Tatsächlich kam es auch heuer zu schweren Unwettern. So sorgten etwa verheerende Überschwemmungen und Erdrutsche in Nepal für Aufsehen. In sozialen Netzwerken wurden die Ereignisse prompt mit Baba Wanga in Verbindung gebracht.

Allerdings treten Naturkatastrophen jedes Jahr auf. Die Behauptung, dass acht bis zehn Prozent der Erdoberfläche betroffen sein würden, ist nicht nachweislich eingetroffen. Ohne genaue Angaben zu Ort und Zeitpunkt lässt sich auch kein eindeutiger Treffer feststellen.

Bei KI lag Baba Wanga scheinbar richtig

Auch die Künstliche Intelligenz soll laut Baba Wanga im Jahr 2026 eine entscheidende Rolle spielen. Die Technologie werde zunehmend selbstständig Entscheidungen treffen und Wirtschaft, Politik sowie den Alltag der Menschen beeinflussen.

Diese Entwicklung ist tatsächlich zu beobachten. KI-Systeme werden in immer mehr Bereichen eingesetzt, gleichzeitig wächst die Sorge vor mangelnder Kontrolle und möglichen Risiken.

Damit kommt diese angebliche Prophezeiung der Realität zumindest nahe. Allerdings war der Aufstieg der KI schon lange vor 2026 erkennbar. Außerdem ist nicht belegt, dass Wanga diese Entwicklung tatsächlich vorhergesagt hat.

Außerirdische sollen noch im November kommen

Besonders kurios ist eine weitere angebliche Vorhersage: Noch im November 2026 soll ein gewaltiges außerirdisches Raumschiff die Erde erreichen. Der Menschheit stehe demnach der erste Kontakt mit einer fremden Zivilisation bevor.

Im Internet sorgt die Behauptung bereits seit Monaten für Spekulationen. Doch bisher gibt es keinerlei wissenschaftliche Hinweise auf einen bevorstehenden Besuch von Außerirdischen.

Da der November gerade erst begonnen hat, liegt der angebliche Zeitpunkt noch vor uns. Auch hier fehlt allerdings jeder verlässliche Nachweis, dass Baba Wanga eine solche Aussage jemals getroffen hat.

Auch Putins Sturz wurde vorhergesagt

Eine weitere Prophezeiung betrifft die politische Führung Russlands. Demnach soll 2026 ein neuer Machthaber die Kontrolle im Kreml übernehmen und das Land grundlegend verändern. Bislang ist davon nichts zu sehen. Wladimir Putin ist weiterhin russischer Präsident. Der angeblich vorhergesagte Machtwechsel ist somit bis Anfang November ausgeblieben.

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Die vermeintlichen Prophezeiungen von Baba Wanga bleiben in jeder Hinsicht fragwürdig. Recherchen des britischen "Guardian" zeigen, dass zahlreiche Aussagen erst lange nach dem Tod der Seherin verbreitet wurden. Wissenschaftler warnen davor, dass ihre vermeintlichen Visionen auch für politische Propaganda und die Verbreitung von Falschinformationen genutzt werden.

Die Faszination für Baba Wanga bleibt dennoch ungebrochen. Und mit der angeblich bevorstehenden Ankunft von Außerirdischen dürfte ihr Name auch in den kommenden Wochen wieder für reichlich Gesprächsstoff sorgen.