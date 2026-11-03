Balkan-Rave lockt Fans – TikTok-Stars kommen nach Wien

Was auf TikTok längst für Begeisterung sorgt, bringt am 7. November auch die Event Arena Vösendorf zum Beben. Bei der dritten Ausgabe des Kult-Raves "Hotel Jugoslavija" stehen gleich vier Acts an den Turntables. Rund 1.200 Partygäste dürfen sich auf eine wilde Nacht voller Balkan-Nostalgie und elektronischer Sounds freuen.
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Besonders einer sorgt im Netz für Furore: Der slowenische DJ Redhedii hat sich mit seinen außergewöhnlichen Remixen von Balkan-Klassikern einen Namen gemacht. Seine Mischung aus Turbofolk, treibenden Bässen und Techno geht auf Social Media durch die Decke. Seine Clips wurden bereits millionenfach angesehen. Damit zählt er zu den auffälligen Gesichtern der aufstrebenden Jugotechno-Szene.
Doch Redhedii steht nicht alleine im Rampenlicht! Mit Carl Haze und Damjan Eltech bekommt er musikalische Verstärkung. Gemeinsam wollen die Acts zeigen, warum Balkan-Sounds im elektronischen Gewand gerade so angesagt sind.
Auch der Wiener Kulturverein "Kleinenachtmusik", ein Kollektiv aus DJs und Musikern, ist mit dabei. Hier werden bekannte Melodien aus dem ehemaligen Jugoslawien mit modernen Club-Beats kombiniert.
Dass dieses Konzept funktioniert, hat "Hotel Jugoslavija" bereits bewiesen. Die Premiere in der Wiener Stadthalle war rasch ausverkauft. Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen folgt nun die dritte Runde. Was einst als musikalische Hommage an die Balkan-Kultur begann, entwickelt sich zum Treffpunkt für junge Raver und Fans der legendären Jugoslawien-Hits.
"Hotel Jugoslavija" – der 3. Balkan-Rave in der Event Arena Vösendorf:
Tickets: www.events-tickethead.io
Instagram: instagram.com/6arevents
TikTok: tiktok.com/@6arevents
Am 7. November wird deshalb wieder ordentlich gefeiert! Von 22 Uhr bis 4 Uhr früh verwandelt sich die Event Arena Vösendorf in einen riesigen Balkan-Dancefloor. Zwischen TikTok-Hype, Turbofolk und Techno-Bässen soll eine Partynacht entstehen, die Generationen verbindet. Eines ist klar: Die Balkan-Beats sind zurück – Rave inklusive.