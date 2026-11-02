i Ein Kleintransporter landete am Montagnachmittag in einem engen Fußgängerdurchgang. Leserreporter Kurioser Einsatz in NÖ Navi-Fail! Transporter steckt zwischen Häusern fest Blind aufs Navi vertraut – und plötzlich ging für einen Lieferanten samt Transporter nichts mehr. Der Lieferdienst endete in einem Bergungseinsatz. Von Community Heute 02.11.2026, 20:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Navi-Fail in Korneuburg (Niederösterreich)! Ein Kleintransporter landete am Montagnachmittag in einem engen Fußgängerdurchgang. Am Ende mussten sogar die Feuerwehr und die Polizei anrücken.

Transporter in Fußgängerdurchgang gefangen

Diese Fahrt endete anders als geplant! Am Montag gegen 16.00 Uhr folgte der Lenker eines Kleintransporters den Anweisungen seines Navigationsgeräts – und geriet dabei in eine äußerst unangenehme Situation. Statt auf der richtigen Straße landete der Fahrer in einem schmalen Fußgängerdurchgang zwischen zwei Häusern am Hauptplatz in Korneuburg.

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Navi-Fail! Transporter steckt zwischen Häusern fest i ?

Als der Mann seinen Irrtum bemerkte, war es bereits zu spät. Beim Versuch, rückwärts aus der engen Passage zu manövrieren, wurden beide Außenspiegel seines Fahrzeugs beschädigt. Schließlich ging weder vorwärts noch rückwärts etwas weiter.

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Feuerwehr musste Transporter befreien

Um 16.13 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg zur Fahrzeugbergung alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich vor Ort einen Überblick über die verzwickte Lage und baten den Lenker zunächst, seinen Transporter zu verlassen.

Anschließend übernahmen die Feuerwehrleute die Einweisung. Mit vorsichtigen Fahrmanövern gelang es schließlich, den Kleintransporter kontrolliert aus dem engen Durchgang zu lotsen.

Damit nahm die unfreiwillige Irrfahrt doch noch ein glimpfliches Ende. Für den Lenker dürfte der Ausflug abseits der vorgesehenen Route allerdings eine teure Erinnerung bleiben – zumindest die beiden Außenspiegel wurden in Mitleidenschaft gezogen.