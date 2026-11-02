Mega-Zeitverlust! Stau-Chaos auf der Tangente

Auf der Wiener Südosttangente brauchen Autofahrer am Montagnachmittag starke Nerven. In Richtung Kagran geht derzeit fast nichts mehr. Der Zeitverlust beträgt laut Ö3-Verkehrsservice rund 30 Minuten.
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Auf der Südosttangente (A23) sorgt am Montagnachmittag ein massiver Stau für lange Wartezeiten. Nach einem Unfall kommt es auf der Südosttangente beim Abschnitt zwischen der Hanssonkurve und dem Knoten Prater in Fahrtrichtung Kagran zu Zeitverzögerungen von mindestens 30 Minuten. Ein Leserreporter-Video zeigt die Szenen vor Ort.
Aufgrund des Unfalles ist nach dem Absbergtunnel nur der rechte Fahrstrefen befahrbar. Eine Autofahrerin steckt laut eigenen Angaben bereits seit 40 Minuten im Stau – ein Ende des Staus ist noch nicht in Sicht. Der Verkehr in Richtung Kagran reicht bis zur Höhe Inzersdorf zurück.