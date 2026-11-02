i Spektakuläre Pyro-Party nach dem Derbysieg in Wien-Penzing Leserreporter Dann brach Feuer aus Rapidler feiern nach Derby-Sieg spektakuläre Pyro-Party Nach dem 2:0-Derbysieg gegen die Austria feierten Rapid-Fans ihre Mannschaft mit einer gewaltigen Pyro-Show. Die Details im Video! Von Community Heute 02.11.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Jubel am Sonntagabend in Wien-Penzing! Nach dem 2:0-Erfolg gegen Erzrivale Austria Wien gab es für die Rapid-Fans kein Halten mehr. Zahlreiche Anhänger versammelten sich rund um das Allianz Stadion, um ihre Derby-Helden zu feiern.

Die grün-weißen Fans verzichteten freiwillig auf das Auswärtskartenkontingent und verlegten ihre Feier kurzerhand nach Hütteldorf. Dort wurde der Mannschaftsbus mit einer spektakulären Pyro-Show empfangen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Plötzlich brannte es nahe dem Stadion

Doch während die Rapidler ihren Derby-Triumph feierten, kam es in unmittelbarer Nähe des Stadions zu einem Feuerwehreinsatz. Aufnahmen eines "Heute"-Leserreporters zeigen einen Brand auf einer Dachterrasse. Dort waren Gartenmöbel in Flammen aufgegangen.

Wie die Wiener Feuerwehr gegenüber "Heute" bestätigt, standen die Einsatzkräfte seit kurz nach 20.30 Uhr im Einsatz. Laut einem Sprecher der Berufsfeuerwehr konnte der Brand mit einer Löschleitung rasch abgelöscht werden. Ob die brennenden Gartenmöbel durch die Pyrotechnik entzündet wurden, ist derzeit unklar. Die genaue Brandursache muss nun ermittelt werden.