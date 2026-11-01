Stau nach BMW-Crash in Wien – Frau (30) verletzt

Stau im Wiener Abendverkehr! Am Samstag kam es kurz nach 19.30 Uhr bei der Auffahrt Richtung Salzburg zu einem Verkehrsunfall. Ein BMW krachte aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Leitplanke. Eine 30-jährige Frau wurde dabei verletzt.
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Laut "Heute"-Informationen kam der BMW nach dem Aufprall verkehrsbehindernd zum Stehen. Kurz darauf bildete sich ein Stau. Ein betroffener Autofahrer berichtete von rund 30 Minuten Wartezeit.
Auch die Einsatzkräfte rückten an. Wie eine Sprecherin der Berufsrettung Wien gegenüber "Heute" erklärte, erlitt die 30-Jährige Prellungen am ganzen Körper. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde sie leicht verletzt in ein Spital gebracht.
Die Berufsfeuerwehr Wien kümmerte sich unterdessen um das Unfallfahrzeug. Wie ein Feuerwehrsprecher auf "Heute"-Nachfrage bestätigte, wurde der verkehrsbehindernd abgestellte BMW mithilfe eines Abschleppfahrzeugs entfernt.
Anschließend befreiten die Florianis die Fahrbahn von herumliegenden Fahrzeugteilen. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.