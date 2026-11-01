i Das Polizei-Fahrzeuge wurde bei dem Anschlag beschädigt. Leserreporter / Video Mit brennbarer Flüssigkeit Polizei-Auto angezündet! Zwei Burschen festgenommen Halloween-Eskalation in Wien! Zwei Jugendliche beschädigten in Meidling ein Polizeiauto mit brennbarer Flüssigkeit – die Teenies wurden festgenommen. Von André Wilding 01.11.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Polizei war rund um Halloween mit mehreren hundert Polizistinnen und Polizisten im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert als auch in Zivil unterwegs und zeigten besonders an stark frequentierten Örtlichkeiten verstärkt Präsenz.

Ziel der Wiener Polizei war es, dafür zu sorgen, dass Halloween für alle friedlich und sicher verläuft. Der Großteil der Amtshandlungen wurden wegen missbräuchlicher Pyrotechnikverwendung geführt.

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Insgesamt wurden acht Tatverdächtige wegen Widerstandshandlungen bzw. des Verdachts der Sachbeschädigung vorläufig festgenommen. Zwei Personen wurden verwaltungsstrafrechtlich vorläufig festgenommen.

Polizei-Auto angezündet

Gegen 21:50 Uhr wurde ein in Wien-Meidling abgestelltes Polizeifahrzeug von bislang unbekannten Tätern unter Verwendung einer brennbaren Flüssigkeit beschädigt.

Im Zuge einer Sofortfahndung wurden ein 16-Jähriger (Staatsbürgerschaft: ungeklärt) und ein 19-Jähriger aus Österreich angehalten und vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden auf freiem Fuß angezeigt.

509 Anzeigen

Zudem wurden 107 pyrotechnische Gegenstände vorläufig sichergestellt. Insgesamt wurden 509 Anzeigen, darunter 28 wegen strafrechtlicher und 391 wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen erstattet.

Wie bereits berichtet sind die am Samstag angezeigten Versammlungen in der Wiener Innenstadt aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen.

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Durch die sichtbare Präsenz, eine umfangreiche Einsatzplanung und das konsequente Einschreiten der Polizeikräfte konnte der Einsatz ohne größere sicherheitsrelevante Zwischenfälle beendet werden.