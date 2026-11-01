i BFKDO Neusiedl am See Großeinsatz im Burgenland Feuer-Alarm zu Allerheiligen! Ferienwohnung in Flammen In Andau brach am Samstagmorgen ein Brand in einer Ferienwohnung aus. Insgesamt 46 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Von Community Heute 01.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feuer-Alarm am Allerheiligentag! Am Samstag gegen 7 Uhr Früh wurden die Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand in Andau (Bezirk Neusiedl am See) alarmiert. In einer Ferienwohnung war ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren rückten daraufhin zum Einsatzort aus.

Aufgrund der Alarmstufe B3 (Gebäudebrand) wurden neben der Feuerwehr Andau auch die Feuerwehren Tadten, St. Andrä am Zicksee, Frauenkirchen mit der Drehleiter sowie die Drohne Nord der Feuerwehr Rust alarmiert.

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Dichter Rauch drang aus Ferienwohnung

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einem Zubau, in dem sich die Ferienwohnung befand. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse konnten die Feuerwehren St. Andrä, Frauenkirchen und Rust wieder abbestellt werden.

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Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Ferienwohnung, die teilweise als Lagerraum genutzt wurde. Zwei Atemschutztrupps machten sich umgehend an die Löscharbeiten. Durch das rasche Eingreifen konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das benachbarte Gebäude übergriffen.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bereits nach rund 45 Minuten konnte "Brand aus" gemeldet werden. Anschließend suchten die Einsatzkräfte nach möglichen Glutnestern. Da sich der Rauch auch im Nachbargebäude ausgebreitet hatte, mussten die Räumlichkeiten mithilfe eines Druckbelüfters rauchfrei gemacht werden.

Insgesamt standen 46 Feuerwehrmitglieder mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.