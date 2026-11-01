i Diese Kostüme sorgten für Begeisterung unter den "Heute"-Lesern. Leserreporter Schaurig-schönes Fest Grusel-Spaß! So feierten die "Heute"-Leser Halloween Vom Mähdrescher bis zum Killer-Hasen! Die "Heute"-Leser zeigten sich heuer zu Halloween besonders kreativ. Von Community Heute 01.11.2026, 13:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schaurige Kostüme, gruselige Dekorationen und jede Menge Halloween-Stimmung! Am 31. Oktober wurde wieder fleißig gefeiert. Auch die "Heute"-Community ließ sich das Gruselfest nicht entgehen und hielt ihre Halloween-Momente auf Fotos fest.

Halloween-Momente aus der Community

Die "Heute"-Leser teilten ihre Eindrücke vom diesjährigen Halloween-Fest. Die top drei schönsten und gruseligsten Eindrücke der Community gibt es in der Bilderstrecke zu sehen. So sorgte ein Bub mit seinem Mähdrescher-Kostüm für große Begeisterung. Auch Christof und Monika ließen es sich nicht nehmen, Halloween gebührend zu feiern, und tauchten als Killer-Hasen im Wiener Prater auf.

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Mähdrescher und Killer-Hasen! So feiern "Heute"-Leser i ?

Skeletor", besser bekannt aus "Masters of the Universe" zog unterdessen auf Süßigkeitenjagd um die Häuser. Die eingesendeten Bilder zeigen, wie unterschiedlich die Gruselnacht gefeiert werden kann. Von aufwendigen Kostümen bis hin zu schaurig geschmückten Häusern und Wohnungen – der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt.

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Ob schaurig, lustig oder besonders kreativ – die "Heute"-Leser haben auch heuer wieder gezeigt, wie vielseitig Halloween gefeiert werden kann. Die zahlreichen Einsendungen sorgen jedenfalls für jede Menge Gruselstimmung und zeigen, wie viel Mühe sich die Community gegeben hat.