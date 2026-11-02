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Der Staatsschutz ermittelt gegen die unbekannten Täter.
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Schock in Favoriten

Terror-Drohung an Wiener Schule, Staatsschutz alarmiert

Schock nach den Herbstferien in Wien-Favoriten! Unbekannte sprühten eine Terror-Drohung an eine Mittelschule. Die Polizei ermittelt.
Von Maxim Zdziarski
02.11.2026, 15:15
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Aufregung an einer Mittelschule in Wien-Favoriten! Über das Halloween-Wochenende haben Unbekannte eine erschreckende Botschaft an die Hausmauer der Bildungseinrichtung gesprüht. Im Eingangsbereich war plötzlich die Drohung "Terror-Anschlag am Mittwoch Allah" zu lesen.

Die Schulleitung reagierte umgehend auf die beunruhigende Nachricht, informierte die zuständigen Behörden und verständigte auch die Eltern.

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    Schulleitung informiert Eltern

    Trotz der Drohung soll der Unterricht nach den Herbstferien wie geplant stattfinden. Die Schule steht nach eigenen Angaben in ständigem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden. Am ersten Schultag sollen zudem Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern geführt werden, um die Geschehnisse aufzuarbeiten.

    Polizei bestätigt – Staatsschutz eingeschaltet

    Auch die Wiener Polizei bestätigt den Vorfall gegenüber "Heute". Ermittelt wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der gefährlichen Drohung gegen bislang unbekannte Täter. "Im Eingangsbereich wurde an die Hausmauer einer Bildungseinrichtung die gefährliche Drohung aufgesprüht", erklärt Polizeisprecherin Julia Schick im Gespräch mit "Heute".

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    Die Exekutive hat bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet. "Entsprechende polizeiliche Erhebungen und Maßnahmen wurden und werden gesetzt", so Schick. Auch das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall informiert. Zusätzlich wurden die Beamten des zuständigen Stadtpolizeikommandos sensibilisiert.

    Unterricht findet weiterhin statt

    Ob hinter der Drohung tatsächlich eine konkrete Gefahr steckt oder es sich um eine gezielte Einschüchterungsaktion handelt, ist derzeit noch unklar. Fest steht: Die Ermittlungen laufen, doch der Schulbetrieb bleibt vorerst aufrecht.

    zdz, 02.11.2026, 15:15
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