i Hier sieht man, wie der Security das Pfefferspray einsetzt. Leserreporter Security in Wien angezeigt "Wie Raumduft" – Zeugin schildert Pfefferspray-Attacke Ein Security setzte Pfefferspray gegen eine Menschenmenge vor einem Wiener Club ein. Rund 40 Personen mussten von der Rettung versorgt werden. Von Maxim Zdziarski 02.11.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten zahlreiche junge Wiener in der Nacht auf Sonntag ausgelassen feiern. Doch vor einem bekannten Hip-Hop-Club in der Wiener Leopoldstadt endete die Halloween-Party für viele Gäste im Chaos.

Gegen 1.15 Uhr drängten sich zahlreiche Menschen vor dem Eingang des Lokals. Viele von ihnen hatten laut eigenen Angaben bereits im Vorfeld Eintrittskarten gekauft – kamen aber trotzdem nicht hinein.

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Trotz gültiger Tickets kein Einlass

"Wir hatten für die Veranstaltung reguläre Online-Vorverkaufskarten gekauft und uns darauf verlassen, damit Zutritt zum Club zu erhalten", schildern Augenzeugen gegenüber "Heute".

Vor Ort sei ihnen der Einlass mit der Begründung verweigert worden, dass der Club bereits voll sei. Besonders ärgerlich für die Betroffenen: Während sie mit ihren bezahlten Tickets draußen warten mussten, sollen andere Personen ohne Vorverkaufskarten eingelassen worden sein.

"Es herrschten massives Gedränge, chaotische Zustände und teilweise kaum kontrollierbare Menschenansammlungen", berichten die Gäste gegenüber "Heute".

"Hat Pfefferspray wie Raumduft versprüht"

Die Polizei wurde alarmiert. Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine große Menschenmenge vor dem Clubeingang vor. Aufgrund des enormen Andrangs gestaltete sich zunächst sogar die Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitspersonal schwierig.

Während sich die Polizisten einen Überblick verschafften, eskalierte die Situation plötzlich: Ein 23-jähriger Security-Mitarbeiter zog Pfefferspray und sprühte damit in Richtung der wartenden Menschen.

"Der Security-Mitarbeiter hat den Pfefferspray wie einen Raumduft versprüht", erzählt eine Augenzeugin gegenüber "Heute".

Rund 40 Personen von Rettung versorgt

Die Folgen waren dramatisch: Zahlreiche Partygäste bekamen den Reizstoff ab. Rund 40 Personen mussten von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt werden.

Für zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige endete die Partynacht sogar im Krankenhaus. Auch ein Polizist wurde durch das Pfefferspray verletzt. Nach einer Versorgung vor Ort konnte der Beamte seinen Dienst allerdings fortsetzen.

Security wegen schwerer Körperverletzung angezeigt

Die Polizei nahm den Vorfall auf. Der 23-jährige österreichische Sicherheitsmitarbeiter wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt. Warum der Security-Mitarbeiter zum Pfefferspray griff und wie es zu dem enormen Gedränge vor dem Club kommen konnte, ist derzeit noch unklar.