i Der junge Österreicher ging auf der A23 spazieren – er war stark alkoholisiert. Sabine Hertel (Archiv, Symbolbild) Polizisten bedroht Österreicher (22) spaziert betrunken auf der Wiener A23 Aufregung auf der Wiener A23! Ein offenbar stark betrunkener Mann (22) kletterte auf ein Brückengeländer und bedrohte später Polizisten mit dem Tod. Von André Wilding 02.11.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien bemerkten am Sonntag in den Morgenstunden einen 22-jährigen Österreicher auf der A23, nachdem dieser die Beamten mit dem Umbringen bedroht hatte.

Auf Autobahnbrücke herumgeklettert

Zuvor war der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann auf der A23 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Praterbrücke zu Fuß unterwegs gewesen. Laut Augenzeugen soll der 22-Jährige zudem auf dem Geländer der Autobahnbrücke herumgeklettert sein.

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Zwei Pkw-Lenker hielten daraufhin ihre Fahrzeuge an und zogen den Mann vom Geländer herunter. Der 22-Jährige verhielt sich gegenüber den einschreitenden Polizisten äußerst aggressiv und versuchte im Zuge der Amtshandlung zu flüchten.

Alkotest verweigert

Als die Beamten dies unterbanden, soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Im Zuge seiner Vernehmung gab der 22-Jährige an, den kürzesten Weg nach Hause gesucht zu haben.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.