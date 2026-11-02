i Petra G. mit Gismo im Prater. zVg/Denise Auer Wienerin knurrte vor Wut 400 Euro Gassi-Strafe – Behörde zieht nun Schwanz ein Die Hundebesitzerin knurrte vor Wut: Weil sie für eine Gassi-Runde im Wiener Prater Strafe zahlen sollte. Jetzt ist alles anders – das findet sie Wau! Von Michael Pollak 02.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein harmloser Spaziergang mit ihrem Pudel "Gismo" kam eine Wienerin beinahe teuer zu stehen. Satte 400 Euro sollte Petra G. für eine Gassi-Runde im Prater blechen. Doch die Hundehalterin ließ nicht locker, legte Einspruch ein – und darf sich jetzt über einen tierischen Erfolg freuen.

Rückblick: Am 19. April war die Wienerin mit ihrem vierjährigen Pudel im Prater unterwegs. Gismo war brav angeleint, als die beiden zwischen Jesuitenwiese und Arenawiese entlangspazierten. Plötzlich wurde das Duo von Polizisten gestoppt.

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Der Vorwurf: Petra G. habe mit ihrem Vierbeiner eine Hundeverbotszone betreten. Die Wienerin widersprach vehement. Schließlich hatte ihr zuvor ein anderer Polizist erklärt, dass sie den Weg mit angeleintem Hund benutzen dürfe. Lediglich die angrenzenden Grünflächen seien tabu.

Doch die Beamten kannten kein Pardon. "Verbot ist Verbot", bekam die verdutzte Hundehalterin zu hören. Rund zwei Monate später flatterte ihr tatsächlich eine Strafverfügung über saftige 400 Euro ins Haus.

Das wollte Petra G. nicht auf sich sitzen lassen und begann zu recherchieren. Dabei stieß sie auf eine entscheidende Ausnahme: Der Weg, auf dem sie mit Gismo unterwegs gewesen war, gehört "zum Stadtwanderweg Nummer 9". Und genau dieser ist laut Verordnung vom Hundeverbot ausgenommen!

Mit einem Lageplan als Beweis legte die Wienerin am 25. Juni Einspruch gegen die Strafe ein. Nach mehr als zwei Monaten Wartezeit kam schließlich die erlösende Nachricht von der MA 60: Das Verwaltungsstrafverfahren wurde eingestellt. Petra G. muss keinen Cent bezahlen.

"Die Strafverfügung wurde vollkommen fallengelassen, mein Einspruch wurde in vollem Umfang anerkannt", jubelt die erleichterte Hundehalterin gegenüber "Heute". Für Gismo und sein Frauerl ging die Geschichte damit doch noch glimpflich aus.