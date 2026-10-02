i Spaß und Bewegung im Wiener Prater! Zwei- und Vierbeiner können sich am 08. Oktober beweisen. ©VHW__AGfT_Volkshilfe Wien John Kücükcay Tierisches G'spiar im Prater "Gemma Gassi": Schnitzeljagd für Hund und Mensch Am 8. Oktober warten fünf Stationen, knifflige Aufgaben und viele Tipps rund ums Tierwohl auf Zwei- und Vierbeiner im Wiener Prater. Von Heute Tierisch 02.10.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "Gemma Gassi" laden die Initiative "A G’spia fürs Tier" und PURINA am Donnerstag, 8. Oktober, zu einer besonderen Schnitzeljagd in den Grünen Prater. Von 14 bis etwa 17.30 Uhr dürfen sich Hunde und ihre Menschen gemeinsam auf die Suche machen und dabei fünf unterschiedliche Stationen absolvieren.

Dabei geht es nicht nur um Spaß und Bewegung: Bei den einzelnen Aufgaben können Mensch und Hund ihr Können als Team unter Beweis stellen und gleichzeitig Wissenswertes rund um Tierwohl und einen verantwortungsvollen Umgang mit Vierbeinern erfahren. Ein Gewinnspiel und Goodiebags gehören ebenfalls zum Programm.

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Geht einem bei glücklichen Hunden nicht das Herz auf? ©©VHW__AGfT_Volkshilfe Wien John Kücükcay

Ursprünglich richtet sich "A G’spia fürs Tier" besonders an ältere Menschen mit Haustieren und an freiwillige Helfer, die Tierhalter in ihrer Nachbarschaft unterstützen. Bei der Schnitzeljagd sind aber ausdrücklich Hundeliebhaber jeden Alters willkommen – schließlich kennt Tierliebe keine Altersgrenze. Passend dazu findet nur zwei Tage später, am 10. Oktober, der Welthundetag statt.

HIER geht's los

Wann: Donnerstag, 8. Oktober 2026, ab 14 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Wo: Start und Ziel beim Stadionbadparkplatz, vis-à-vis der Hauptallee im Wiener Prater

Vor Ort informieren Projektleiterin Sabine Rauscher, Tiertrainerin Andrea Hanacek und Katharina Krenn von Purina Österreich über die Initiative und geben Tipps für ein gutes Miteinander von Mensch und Hund.